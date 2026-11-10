O TEMPO E A TEMPERATURA: terça-feira de forte abafamento e tempestades isoladas na Região Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 10/11/2026 às 08h00

A terça-feira, 10 de novembro, consolida o padrão de intenso abafamento sobre a Região Norte do país. O fluxo constante de umidade tropical oriundo da Bacia Amazônica interage diretamente com as altas temperaturas continentais desde as primeiras horas da manhã. Esse cenário favorece a formação rápida de nuvens de grande desenvolvimento vertical, afetando a rotina nas capitais e, de forma expressiva, o cotidiano dos produtores rurais e trabalhadores do transporte hidroviário e rodoviário no interior dos estados.

Em Boa Vista (RR), o predomínio de uma massa de ar mais quente inibe grandes tempestades, mantendo o dia sob muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite, com mínima de 27°C e máxima que dispara até os 38°C. Em Belém (PA) e no interior paraense, o dia oscila entre muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, variando entre 25°C e 36°C, com umidade relativa de até 97%. Em Macapá (AP), a máxima chega aos 34°C, com possibilidade de chuva isolada no período vespertino.

Nas porções central e ocidental da região, a instabilidade se mostra presente. Em Manaus (AM) e em municípios do interior amazonense, a previsão do Inmet indica pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a noite, com temperaturas variando de 26°C a 35°C. Em Porto Velho (RO), o calor atinge 36°C com pancadas de chuva isoladas, enquanto em Rio Branco (AC) a máxima chega a 34°C, acompanhada por nebulosidade variável e possibilidade de chuva. Já em Palmas (TO) e no interior tocantinense, o dia será chuvoso, com pancadas acompanhadas de descargas elétricas ao longo de todos os períodos, registrando mínima de 24°C e máxima de 34°C.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: todo o estado do Tocantins, centro-leste do Amazonas, oeste do Pará e calhas fluviais do interior.

Validade: terça-feira, 10/11/2026.

Principais riscos: rajadas de vento localizadas, descargas elétricas em áreas abertas e oscilações na navegação nos rios durante as pancadas de chuva.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).