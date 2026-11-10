Feira Raízes Vivas da Cultura Preta promove cultura, empreendedorismo e representatividade em Ji-Paraná

Por sebrae

Publicada em 10/11/2026 às 08h10

Nos dias 26 e 27 de novembro, o Sebrae em Ji-Paraná será palco da Feira Raízes Vivas da Cultura Preta, evento que reunirá empreendedorismo, gastronomia, arte, formação e valorização da identidade negra em uma ampla programação gratuita voltada à comunidade.

A iniciativa busca fortalecer o afroempreendedorismo regional, ampliar a visibilidade dos negócios locais e promover um espaço de conexão entre cultura, conhecimento e oportunidades. Durante dois dias, os visitantes terão acesso a palestras, rodas de conversa, oficinas, apresentações culturais, exposição de artesanato, gastronomia típica e atividades voltadas à valorização da história e das contribuições dos povos negros para a sociedade.

A programação tem início na manhã do dia 26 de novembro com a cerimônia oficial de abertura, seguida por apresentações culturais e debates sobre empreendedorismo, direitos, políticas públicas e preservação dos saberes tradicionais. Entre os destaques estão a palestra "Raízes que Geram Frutos: O Empreendedorismo da Cultura Preta em Ji-Paraná", a roda de conversa "Mestres dos Saberes da Cultura Preta" e o talk show "Superando Barreiras: Cases de Sucesso de Empreendedores Negros de Rondônia".

No período da tarde e da noite, o público poderá acompanhar manifestações artísticas envolvendo capoeira, percussão, teatro e poesia, além da palestra e desfile temático "A História que a Roupa Conta dos Povos Negros", que encerra as atividades do primeiro dia.

Programação destaca cultura, educação e moda preta

No segundo dia, a programação continua com apresentações culturais e uma oficina vivencial sobre turbantes e lenços, intitulada "Coroas de Pano: Por que o turbante e o lenço?", abordando aspectos históricos e simbólicos desses elementos na cultura afro-brasileira.

Outra atração será a Mostra Cultural Escolar da Consciência Negra, reunindo iniciativas educativas voltadas à valorização da diversidade e da história da população negra.

O encerramento acontece às 19h, com o Circuito de Moda Preta, desfile simultâneo realizado no Ji-Paraná Shopping, Faculdade Afya e Pizzaria Big Bang, apresentando criações e expressões culturais ligadas à identidade negra e ao empreendedorismo criativo.

Fortalecimento dos pequenos negócios

Além da celebração cultural, a feira tem como objetivo incentivar a geração de renda, ampliar mercados para empreendedores negros e criar oportunidades de networking e desenvolvimento para os pequenos negócios da região. A ação reforça o compromisso com a inclusão produtiva, a valorização da diversidade e o fortalecimento dos ecossistemas de empreendedorismo local.

A expectativa é reunir empreendedores, estudantes, artistas, lideranças comunitárias e o público em geral em um ambiente de troca de experiências e reconhecimento das raízes culturais que ajudam a construir a identidade amazônica.

As inscrições podem ser realizadas previamente pelo formulário: Feira Raízes Vivas da Cultura Preta.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).