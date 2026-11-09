Ex-prefeita de Jaru fica ferida em Colisão entre veículos

Por jaruonline.com

Publicada em 09/11/2026 às 15h55

Um acidente de trânsito envolvendo um Fiat Mobi e uma Fiat Toro foi registrado no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e Sergipe, no Setor 2, em Jaru (RO). A colisão chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local devido à força do impacto.

De acordo com informações apuradas pelo Jaru Online, a Fiat Toro trafegava pela Rua Rio de Janeiro quando o Fiat Mobi, conduzido pela ex-prefeita Sônia, teria acessado a via, ocasionando a colisão entre os veículos.

Com o impacto, Sônia ficou ferida, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para atendimento médico.

Apesar do susto, as informações são de que ela passa bem. O condutor da Fiat Toro não sofreu ferimentos.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.