Rogério tenta fechar 14 votos para a Mesa da Alero; Mendonça e Queiroz aparecem como preferidos dele; e Claudinha e Fátima podem entrar na conta de Jean

Por Herbert Lins

Publicada em 10/11/2026 às 08h27

Prof. Herbert Lins – MTE 1143

União Brasil derrete nas urnas, Marcos Rogério articula a ALERO e Léo Moraes enfrenta o teste das obras

CARO LEITOR, o União Brasil terminou as eleições de 2026 com um vexame eleitoral: não elegeu um único governador. Em 2022, havia conquistado quatro estados; agora, amargou uma queda sem precedentes entre as siglas. O partido encolheu enquanto os adversários avançaram. Federado ao PP na União Progressista (UP), assistiu ao antigo coadjuvante assumir o protagonismo, elegendo quatro governadores. O PL conquistou seis governos, o PSD chegou a cinco, enquanto PP, Republicanos e PT elegeram quatro cada. Os petistas repetiram o desempenho de 2022. Até o desgastado PSDB conseguiu dois estados, enquanto MDB e Podemos elegeram um governador cada. A ironia é que o União Brasil entrou na federação prometendo musculatura, mas terminou a eleição sem mostrar força na disputa em escala para governos estaduais. Na política, tamanho de federação não se confunde com liderança: sem votos, até gigante vira figurante.

Eleito

Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil e da Federação União Progressista, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 155 mil votos. O resultado fortalece sua posição à frente da articulação política da legenda em Brasília.

Irmão

Fabio Rueda, irmão de Antonio, também conquistou uma cadeira na Câmara Federal pelo Acre. Médico, recebeu 33.203 votos e terminou como o segundo mais votado do estado. Em fevereiro de 2027, os irmãos dividirão espaço no Congresso Nacional.

Perto

Mila Rueda, advogada e tesoureira do União Brasil, também esteve perto de chegar ao Congresso. Foi cotada para a primeira suplência de Carlos Gaguim (União Brasil), candidato ao Senado por Tocantins, mas a articulação não avançou e ele fracassou nas urnas.

Poder

Diretamente de Pernambuco, o clã Rueda demonstra que entende como poucos a engenharia do poder: ocupa espaços, distribui influência e amplia territórios. No União Brasil, a impressão é que o comando partidário virou um negócio de família, com o poder circulando entre sobrenomes.

Acumula

Já ACM Neto (União Brasil), na Bahia, voltou a perder para Jerônimo Rodrigues (PT), desta vez no primeiro turno, por mais de um milhão de votos. Vice-presidente nacional da sigla, Neto acumula duas derrotas ao governo e vê o partido perder espaço e influência.

Ocasião

Nascido da fusão entre DEM e PSL, o União Brasil prometeu reunir a direita democrática. Mas, sem conquistar governos estaduais, prefeituras de grandes cidades e ampliar bancadas no Congresso, o projeto corre o risco de derreter. Partido sem poder vira sigla de ocasião.

Expressivo

Em Rondônia, o União Brasil estreou nas urnas, em 2022, com força política: reelegeu o governador Coronel Marcos Rocha, conquistou quatro cadeiras na Câmara Federal e cinco vagas na Assembleia Legislativa (ALERO). Era um capital político expressivo.

Estratégia

Quatro anos depois, o cenário mudou. A legenda elegeu apenas dois deputados federais, Maurício Carvalho e Delegado Thiago Flores, perdeu espaço na ALERO e amargou um fiasco eleitoral com Hildon Chaves. Faltou estratégia para preservar o patrimônio político.

Armadilha

Hildon Chaves caiu na armadilha de quem confunde o exercício do poder com capital eleitoral permanente. Em vez de aproveitar a popularidade frente à Prefeitura de Porto Velho e disputar o governo em 2022, apoiou a reeleição de Marcos Rocha.

Perderam

Os ex-prefeitos de Porto Velho Carlinhos Camurça (PSB) e Roberto Sobrinho (PT) também terminaram seus mandatos para depois tentar disputar o governo. O intervalo longe do poder cobrou seu preço: perderam exposição e protagonismo. Política exige timing, planejamento e visão estratégica, não improviso.

Maldição

Porto Velho parece ter uma maldição política: quem conclui o mandato de prefeito e depois tenta chegar ao Governo de Rondônia não consegue romper a barreira das urnas. Resta saber se Léo Moraes quebrará essa maldição.

Afirmou

Falando em Léo Moraes, seu irmão, o deputado estadual Paulo Moraes Júnior (Podemos), foi entrevistado por Vinicius Canova no RD Entrevista. Afirmou que todos os deputados eleitos e reeleitos disputam a presidência da ALERO.

Conhece

O discurso, porém, não revela toda a realidade dos bastidores. Marcos Rogério (PL), governador eleito, conhece as engrenagens do poder e conta com aliados experientes. Na disputa pela Mesa, candidatura não significa voto, muito menos vitória.

Preferência

Rogério tem dois nomes de preferência: Jean Mendonça (PL), que permaneceu ao seu lado após a derrota de 2022 na disputa pelo governo, e Alan Queiroz (PL), chamado pelo próprio governador eleito de “parceirão”. Entretanto, preferência não garante consenso.

Conta

Na conta do grupo de Rogério estão Nim Barroso, Delegado Lucas Torres, Jean Mendonça, Luizinho Goebel, Dra. Taíssa Sousa, Alan Queiroz e Wiveslando Neiva, do PL; Luiz do Hospital e Dr. Gilber (Novo), além de Paulo Moraes Júnior (Podemos).

Suficiente

No Centrão, Rogério contabilizaria o apoio de Laerte Gomes, Cássio Gois e Jurandir Oliveira, do PSD, além de Marcelo Cruz (Avante). Com esses apoios, o grupo chegaria a 14 votos, número suficiente para conquistar a Mesa Diretora.

Dispersas

No outro lado do Centrão estão Ismael Crispim e Delegado Arismar Araújo (PP); Alex Redano e Fernando Silva (Republicanos); Edevaldo Neves, Jean de Oliveira e Pedro Fernandes (PRD), além de Laércio Torres (Avante). São forças relevantes, mas dispersas.

Esquerda

Na esquerda, Claudinha de Jesus e Fátima Cleide, ambas do PT, poderiam considerar Jean Mendonça (PL), bolsonarista, para a presidência. Claudinha pode integrar a base de Rogério; Cleide, por sua vez, deverá se posicionar na oposição ao governo.

Parabenizei

Na quinta-feira (05), encontrei Bruno Holanda, diretor-presidente da EMDUR, na Pizzaria Panizza da Guaporé. Conversamos sobre política e obras da Prefeitura de Porto Velho. Parabenizei a gestão pela recuperação parcial do Parque Circuito e falamos da Estrada dos Periquitos.

Equívoco

Na conversa, defendi que a Estrada dos Periquitos fosse mantida no projeto original. Ressaltei que o equívoco não foi de Bruno Holanda, mas da SEMTRAN, que encaminhou o projeto viário sem um estudo de engenharia de tráfego devidamente qualificado.

Resgata

A coluna parabeniza o prefeito Léo Moraes (Podemos) e o diretor-presidente da EMDUR, Bruno Holanda, pela retomada das obras da Estrada dos Periquitos. A retirada do canteiro central atende à mudança reivindicada e resgata a concepção original do projeto.

Comparada

Antes que me esqueça, a Pizzaria Panizza não deixa nada a desejar quando comparada às tradicionais fornerias e cantinas italianas de São Paulo. A ressalva fica para o fechamento do Quintal Bar e Restaurante, que, depois de dez anos, encerra suas portas. Uma pena!

Cobra

A vereadora Ellis Regina (União Brasil) cobra da Prefeitura de Porto Velho a execução das emendas impositivas, especialmente na Saúde. Recursos destinados a pacientes e comunidades seguem travados pela burocracia e pela falta de capacidade de execução da SEMUSA. Afinal, orçamento aprovado não pode virar promessa engavetada.

Embate

A Feira do Empreendedor virou palco de um embate político em Guajará-Mirim. A vereadora Cordélia Santana (PDT) e o vice-prefeito Ricardo Maia (Republicanos) protagonizam uma queda de braço que promete novos capítulos. Bastidores fervem! Mais detalhes na coluna de amanhã.

Sério

Falando sério, no fim das contas, a política se faz de escolhas, obras e resultados. Elogiar quando se acerta e cobrar quando se erra não é bajulação nem perseguição. É jornalismo. O poder público precisa entender essa diferença.