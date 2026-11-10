Novembro Azul: Prefeitura promove ações de conscientização e prevenção do câncer de próstata

Por Assessoria

Publicada em 10/11/2026 às 08h33

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, realizará uma série de ações alusivas à campanha Novembro Azul nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população masculina sobre a importância do autocuidado e da atenção à saúde, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, a programação inclui palestras educativas, orientações preventivas e oferta de testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). “Também queremos aproximar o público masculino dos serviços de Atenção Primária à Saúde, incentivando a prevenção, a identificação de fatores de risco e a adoção de hábitos que contribuam para uma vida mais saudável”, afirmou.

CONFIRA O CRONOGRAMA DAS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL NAS UBS DE JARU:

-16/11 UBS Carlos Chagas (Setor 05): atendimento das 17h às 21h

- 17/11 UBS Júlia Rafael (distrito de Bom Jesus): atendimento das 07h30 às 15h

- 17/11 UBS José da Silva (Savana Park): atendimento das 10h às 15h

- 20/11 UBS Osvaldo Cruz (Setor 02): atendimento a partir das 15h

- 26/11 UBS Gercy Garcia (Jaru-Uaru): atendimento a partir das 13h30

- 27/11 UBS Izaltino Lopes (distrito de Tarilândia): atendimento a partir das 10h

- 27/11 UBS Antônio Carmona (Jardim dos Estados): atendimento das 13h30 às 17h30

- 27/11 UBS Marcelina Tereza de Carvalho (Setor 08): atendimento das 13h30 às 17h30

- 27/11 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): atendimento a partir das 19h