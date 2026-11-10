Projeto Pequenos Protetores da Saúde mobiliza estudantes contra arboviroses no município

Por Semcom

Publicada em 10/11/2026 às 08h43

Uma cerimônia realizada na Escola Municipal Martim Lutero marcou, nesta sexta-feira (06), o lançamento do Projeto Pequenos Protetores da Saúde. Criada pela Divisão de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a iniciativa busca conscientizar a comunidade escolar e envolver ativamente os estudantes na prevenção e no combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O projeto atenderá 52 escolas municipais e estaduais, alcançando mais de mil estudantes. Durante as atividades, os alunos realizarão inspeções em residências, comércios, praças e terrenos baldios, com o objetivo de identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito. Os focos encontrados serão registrados, documentados e encaminhados ao setor de Endemias.

Ao final das etapas, os estudantes que apresentarem melhor desempenho em cada unidade escolar serão premiados com bicicletas, conforme os critérios estabelecidos pela comissão organizadora.

O diretor da Divisão de Endemias, Clair Oliveira, destacou a importância da ação preventiva diante do cenário epidemiológico registrado no município nos últimos quatro meses, período em que foram contabilizadas mais de mil notificações e 274 casos confirmados de arboviroses. “O impacto causado por esses pequenos multiplicadores de conhecimento é importante para reduzir os casos de arboviroses, principalmente dengue e chikungunya”, ressaltou.

Durante a cerimônia de abertura, os estudantes da Escola Martim Lutero apresentaram atividades lúdicas relacionadas ao tema. A diretora da unidade, Adriana Albuquerque, salientou a importância da abordagem adotada para facilitar o aprendizado e promover o envolvimento das famílias nas ações de prevenção.

“O projeto transmite conhecimento de forma mais lúdica, por meio de uma competição, como uma gincana, o que estimula as crianças. Quando trabalhamos o conteúdo apenas de forma teórica, muitas vezes não conseguimos ter uma abrangência tão grande quanto estamos conseguindo agora”, avaliou. Adriana acrescentou que os alunos também passam a fiscalizar os próprios lares e a incentivar a comunidade a manter os quintais livres de possíveis criadouros do mosquito.

Além de Clair Oliveira e Adriana Albuquerque, também participaram do evento a vereadora Oziane Germiniano, a gerente pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Daniane Eidt, e a secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), Kelly Ventura.