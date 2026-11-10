Prefeito Tony Pablo ouve moradores do bairro Itália e assume compromissos para melhorias na região

Por ASSESSORIA

Publicada em 10/11/2026 às 08h46

Moradores do bairro Itália receberam o prefeito Tony Pablo para mais uma edição do programa Fala Meu Bairro, em Cacoal. O encontro abriu espaço para a apresentação de reivindicações e a discussão de soluções para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida na região.

Entre as principais demandas estão a pavimentação de ruas, a iluminação pública do Anel Viário e a implantação de uma pista de caminhada, reivindicações consideradas importantes pela comunidade.

O morador Alex Murbak destacou a expectativa em relação à iluminação do Anel Viário, uma solicitação antiga do bairro. Já Zeneide de Souza Bomfá avaliou o encontro como uma oportunidade de buscar melhorias que beneficiem toda a comunidade.

Durante a reunião, que contou com a participação de representantes da Câmara Municipal, Tony Pablo ouviu os moradores, discutiu alternativas e assumiu compromissos para encaminhar as demandas apresentadas.

DIÁLOGO COM A POPULAÇÃO

A iniciativa integra o compromisso da administração municipal de manter diálogo permanente com associações de moradores, comunidades rurais e distritos de Cacoal, ouvindo as necessidades da população e buscando soluções dentro do planejamento e do cronograma de ações do Executivo.

Com o Fala Meu Bairro, a Prefeitura fortalece a participação popular e aproxima a gestão das comunidades, permitindo que as prioridades de cada região sejam conhecidas e consideradas nas ações do município.