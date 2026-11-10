Por Assessoria

Publicada em 10/11/2026 às 08h56

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMADER), segue intensificando os trabalhos de manutenção e recuperação das estradas rurais.

Nos últimos dias, a equipe de patrolamento está concentrada na Linha Ponte Queimada, no Travessão do Zé Prego, avançando em direção ao assentamento, no distrito do 14 de Abril.

O objetivo é garantir melhores condições de trafegabilidade, mais segurança e facilitar o deslocamento dos moradores, produtores rurais e o transporte da produção agrícola.

É a Prefeitura trabalhando nos quatro cantos do município, levando serviços e melhorias para quem vive e produz no campo!