Dezenas de atletas participaram da 3ª Etapa do Circuito Vilhenense de MTB

Por Semcom

Publicada em 10/11/2026 às 08h39

Dezenas de ciclistas participaram, no último domingo, 08, da 3ª Etapa do Circuito Vilhenense de MTB. Com concentração, largada e chegada em frente ao Campus Vilhena da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

Na categoria Masculino, Juceni Paes Rosa garantiu a primeira colocação ao completar o percurso de 58 km em 2 horas e 19 milésimos de segundos. O segundo lugar ficou com Geraldo Heckmann, que chegou menos de 2 minutos atrás do vencedor. O pódio foi completado por Elber da Costa Espada, Alexandre Couto e Murilo da Costa Espada.

Pela prova Feminina, Cristiane Menezes de Paula cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, concluindo os 54 km em pouco mais de 2 horas e 6 minutos. Samara dos Santos Batista garantiu a segunda posição, finalizando a prova com menos de um minuto de diferença para a campeã. Mara Delci Beyer Rodrigues, Alexsandra e Francielle da Costa Espada ocuparam a terceira, quarta e quinta colocações, respectivamente.

Na categoria Passeio Masculino, com percurso de 23 km, Pedro Henrique S. Perazzolli terminou em primeiro lugar, com o tempo ligeiramente superior a 52 minutos. Dois minutos depois, Carlos Aparecido dos Santos garantiu a segunda colocação. O pódio contou ainda com Jose Targino em terceiro, Pio Alves Moreira em quarto e André Augusto Vinter em quinto.

No Passeio Feminino, Eliene da Silva Targino venceu ao concluir o percurso em pouco mais de 1 hora e 3 minutos. Gleicieli Lopes da Paz chegou 3 minutos após a vencedora, conquistando a segunda posição. As posições seguintes foram ocupadas por Denise Salmoria Perazzolli, Carla Helena S. Perazzolli e Bia Mussy.

A entrega das premiações foi realizada pelo secretário municipal de Esportes, Silmar de Freitas, que ressaltou a importância do apoio do município ao incentivo da prática esportiva. O secretário destacou ainda a realização de um mini-circuito voltado para crianças de 4 a 7 anos, promovido durante esta etapa final para incentivar a iniciação no esporte.