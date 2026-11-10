Mulher monitorada por tornozeleira é presa após tentar esfaquear o irmão

Por NewsRondônia

Publicada em 10/11/2026 às 08h50

Uma mulher de 28 anos, monitorada por tornozeleira eletrônica, foi presa em flagrante pela Polícia Militar na noite de segunda-feira, dia 9 de novembro de 2026, no município de Itapuã do Oeste, a cerca de 100 quilômetros de Porto Velho. Ela é suspeita de tentar matar o próprio irmão, o influenciador digital conhecido.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita, identificada como Daiane R. S. C., utilizou uma faca para tentar golpear o irmão no interior da residência da família. Para não ser atingido, a vítima precisou se esquivar e se jogar no chão. Mesmo após a intervenção do pai para cessar as agressões, a mulher continuou proferindo ameaças de morte contra a vítima e contra outra irmã mais nova.

O influenciador conseguiu se desvencilhar da agressora e deslocou-se de bicicleta até o quartel da Polícia Militar para solicitar socorro. A guarnição de plantão foi ao local do fato e efetuou a prisão da mulher em flagrante. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a suspeita é usuária de entorpecentes e demonstrou conduta agressiva durante a abordagem.