Terremoto de 5,7 atinge região central do Japão

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 10/11/2026 às 09h59

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu hoje a região central do Japão, informou a Agência Meteorológica Japonesa. As primeiras informações divulgadas pela imprensa local apontam que 22 pessoas ficaram feridas em decorrência de estilhaços de vidro.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estimou a magnitude do tremor em 5,5 e também registrou várias réplicas de menor intensidade.

A área atingida pelo terremoto abrange as províncias de Aichi e Shizuoka, incluindo a cidade de Hamamatsu, as antigas capitais imperiais de Kyoto e Nara, além da região do Monte Fuji.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o tremor ocorreu a aproximadamente 40 quilômetros de profundidade, na província de Shizuoka. No entanto, os efeitos mais intensos foram sentidos na província vizinha de Aichi.