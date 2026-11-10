Globo toma decisão drástica com Roque Santeiro após ibope ruim

Por IG

Publicada em 10/11/2026 às 10h25

A Globo decidiu acelerar a exibição de Roque Santeiro (1985) diante dos índices de audiência abaixo das expectativas da direção. Embora continue líder em sua faixa horária no PNT (Painel Nacional de Televisão), a novela não conseguiu recuperar o desempenho esperado após Além do Tempo (2015). Para tentar mudar o cenário no ibope, a emissora passou a condensar até três capítulos originais em uma única edição.

Segundo informações da coluna, a estratégia busca antecipar a segunda fase de Roque Santeiro, que começa apenas no capítulo 52 da versão original. Essa etapa marca a entrada de Aguinaldo Silva na autoria do folhetim. A mudança no ritmo de exibição começou na semana passada.

A preocupação aumentou com o resultado registrado na terça-feira (3), quando Roque Santeiro marcou 9,56 pontos de audiência nacional. Na mesma data, o jornal local da manhã alcançou 8,86 pontos, enquanto a Sessão da Tarde registrou 10,20. A novela também teve participação de 26% entre os televisores ligados, o pior desempenho da programação da Globo entre 6h e 23h34.

Novela não emplacou

A emissora esperava que Roque Santeiro recuperasse a faixa da Edição Especial, prejudicada pelo desempenho de Além do Tempo, que encerrou sua passagem como a novela de menor audiência da história do horário. Apesar da liderança sobre as concorrentes, os resultados continuam distantes das expectativas. Com a edição acelerada, a Globo pretende chegar mais rapidamente à etapa escrita por Aguinaldo Silva.

A história se passa na fictícia Asa Branca, onde os moradores veneram Roque Santeiro (José Wilker), considerado um mártir após supostamente morrer ao enfrentar o bandido Navalhada (Oswaldo Loureiro). Dezessete anos depois, o retorno inesperado do protagonista ameaça os interesses de figuras influentes, como Sinhozinho Malta (Lima Duarte), o prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura) e o comerciante Zé das Medalhas (Armando Bógus).

Entre os personagens afetados pela volta de Roque está Porcina (Regina Duarte), que inventou ter sido casada com o suposto santo por influência de Sinhozinho Malta. Ao conhecer o protagonista, ela se apaixona e passa a viver um triângulo amoroso com os dois homens. A trama também acompanha o padre Hipólito (Paulo Gracindo) e aborda o uso da fé popular para sustentar interesses políticos e comerciais.