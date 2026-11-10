Curso de máquinas pesadas abre novas oportunidades para produtores da zona rural

Por Jean Carla Costa

Publicada em 10/11/2026 às 12h02

A qualificação profissional chegou aos agricultores da Gleba Aliança, na RO-05, zona rural de Porto Velho, com a conclusão do curso de operador de retroescavadeira. A capacitação foi realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Ao todo, 14 produtores participaram da formação e adquiriram conhecimentos técnicos para operar máquinas pesadas e aplicar o aprendizado nas propriedades rurais.

A iniciativa busca ampliar as possibilidades de atuação profissional dos participantes, oferecendo conhecimentos que podem ser utilizados tanto nas atividades agrícolas quanto na prestação de serviços a outros produtores.

O prefeito Léo Moraes destacou que investir em qualificação profissional é uma forma de fortalecer a produção rural e ampliar as oportunidades para quem vive no campo.

“Queremos criar condições para que nossos produtores tenham acesso ao conhecimento, novas habilidades e oportunidades de crescimento. A qualificação profissional fortalece a agricultura familiar, contribui para o desenvolvimento da zona rural e gera novas possibilidades de renda para as famílias”.

A formação também foi resultado da parceria entre o poder público e as instituições responsáveis pela capacitação profissional. O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, ressaltou a importância dessa união para levar conhecimento aos trabalhadores rurais.

“Nosso objetivo é levar conhecimento e qualificação para quem vive e trabalha no campo. Essa união com a Faperon e o Senar proporciona novas oportunidades aos agricultores familiares, contribuindo para melhorar o trabalho nas propriedades e ampliar as possibilidades de geração de renda”.

Para os participantes, o curso representa a oportunidade de aprender uma nova atividade e ampliar os conhecimentos utilizados no trabalho rural. A agricultora Samia Batista Oliveira comemorou a experiência e destacou as possibilidades que a formação oferece.

“É muito importante para quem trabalha no sítio aprender coisas novas. Gostei muito de manusear as máquinas e já estou pensando em trabalhar na própria propriedade e também prestar serviços para ganhar uma renda extra”.

O agricultor Izaquiel Valeriano, produtor de coco, mandioca e macaxeira, também participou da capacitação e relatou que realizar o curso era um sonho antigo.

A turma contou ainda com a participação de três mulheres entre os 14 alunos. O instrutor Eliseo Dionísio destacou a presença feminina na formação e a importância de ampliar as oportunidades de qualificação no meio rural.

“A mulher está onde ela quer estar. Temos três mulheres sendo qualificadas e todos estão saindo daqui com conhecimento e preparadas para operar essas máquinas”.

A aluna Raelen Carneiro de Oliveira também participou da formação e relatou os desafios enfrentados durante o aprendizado, destacando a importância de persistir para adquirir novos conhecimentos.

A conclusão do curso integra as ações da Semagric voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e à ampliação das oportunidades de qualificação profissional na zona rural. Novas capacitações já estão sendo programadas em parceria com a Faperon e o Senar, com o objetivo de levar conhecimento técnico e novas possibilidades de trabalho e geração de renda a quem vive e trabalha no campo.: