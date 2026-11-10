Prefeitura avança com obras de drenagem e prepara ruas do bairro Três Marias 

Por Letícia Regis

Publicada em 10/11/2026 às 11h30

A Prefeitura de Porto Velho segue ampliando os serviços de infraestrutura na capital. Desta vez, os trabalhos estão concentrados no bairro Três Marias, zona Leste da cidade, onde a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) executa uma obra de drenagem na Rua Henrique Valente, no cruzamento com a Rua Zenilos Nascimento.

A operação envolve a escavação de valas para o assentamento de manilhas e a construção de boca de lobo, estruturas fundamentais para facilitar o escoamento da água da chuva. A intervenção busca preparar a via para enfrentar os períodos de maior precipitação, reduzindo os riscos de acúmulo de água e os transtornos que podem comprometer a circulação de veículos e pedestres.

Com a chegada do período chuvoso, investir em drenagem significa olhar não apenas para as condições atuais das ruas, mas também antecipar problemas que afetam diretamente a rotina da população. A proposta da gestão municipal é fortalecer a infraestrutura dos bairros, com serviços que contribuam para uma cidade mais preparada e com melhores condições de mobilidade.

Léo Moraes reforça a importância da drenagem para prevenir alagamentos nos bairros

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca que obras como essa fazem diferença na vida de quem utiliza as vias diariamente. “Nosso compromisso é levar infraestrutura para dentro dos bairros e cuidar de problemas que fazem parte da realidade de muitas famílias. A drenagem é um trabalho que nem sempre fica visível depois de concluído, mas que faz toda a diferença, principalmente quando chegam as chuvas. Queremos uma cidade mais preparada, com ruas que ofereçam segurança e tranquilidade para a população”.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, explica que os serviços de drenagem fazem parte do planejamento contínuo da Seinfra para melhorar as condições das vias em diferentes regiões da capital. “Estamos trabalhando para atender pontos que precisam de intervenções e melhorar o escoamento da água da chuva. Cada serviço realizado representa um avanço para os moradores, porque uma drenagem bem executada ajuda a preservar as ruas e proporciona melhores condições de tráfego”.

As equipes da Seinfra atuam em diferentes pontos de Porto Velho, com serviços de drenagem, manutenção e recuperação viária. O objetivo é levar melhorias para os bairros, reduzir transtornos e proporcionar mais qualidade de vida para quem vive e circula pela capital.