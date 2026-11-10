Escolas estaduais e municipais de Rondônia iniciam aplicação do Teste de Fluência em Leitura 2026

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 10/11/2026 às 11h34

O Teste de Fluência em Leitura – Saída 2026 iniciou a aplicação na terça-feira (3) e segue até 30 de novembro nas escolas estaduais e municipais de Rondônia, contemplando estudantes do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental. A avaliação acompanha o desenvolvimento das habilidades leitoras ao longo do ano letivo e identifica avanços e dificuldades dos estudantes da rede pública de ensino. governo de Rondônia

A aplicação será individual, por meio do Aplicativo CAEd, que permite gravar a leitura oral dos estudantes. O teste avalia aspectos como precisão, velocidade, automaticidade, prosódia e compreensão, fornecendo informações que auxiliam professores e equipes gestoras na identificação dos diferentes níveis de aprendizagem e na definição de estratégias pedagógicas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca a importância do acompanhamento da aprendizagem para fortalecer a educação pública e assegurar que os estudantes tenham condições de desenvolver as habilidades necessárias em cada etapa escolar. A avaliação contribui para que as escolas identifiquem as necessidades dos alunos e direcionem ações para melhorar os resultados educacionais.

O titular da Seduc, Alisson Maia, ressalta que o monitoramento da fluência em leitura permite acompanhar a evolução dos estudantes e orientar o trabalho pedagógico nas unidades escolares. Os resultados oferecem subsídios para que os professores desenvolvam atividades adequadas às necessidades de cada turma, fortalecendo o processo de alfabetização.

AVALIAÇÃO

A avaliação de saída permite comparar os resultados com os obtidos no teste de entrada, realizado no início do ano letivo, identificando os avanços alcançados após as intervenções pedagógicas. Os estudantes são classificados em três perfis: pré-leitor, quando apresentam dificuldades na decodificação; leitor iniciante, quando já reconhecem palavras, mas ainda demonstram leitura hesitante; e leitor fluente, quando apresentam leitura automatizada, com precisão, ritmo e entonação adequados.

RESULTADOS

Os resultados não possuem caráter punitivo ou classificatório. A finalidade é oferecer um diagnóstico que oriente o planejamento pedagógico e as ações de recomposição da aprendizagem. Com base nos dados, os professores podem organizar atividades específicas, como exercícios de consciência fonológica, leitura repetida, leitura compartilhada e práticas voltadas à compreensão textual.

SUPORTE TECNOLÓGICO

A aplicação também pode ser realizada em escolas sem acesso à internet. O Aplicativo CAEd funciona offline durante o procedimento, armazenando as gravações no dispositivo para sincronização assim que houver conexão. Durante o teste, os aplicadores devem manter uma postura acolhedora e neutra, sem corrigir ou induzir as respostas dos estudantes.

A ação integra o monitoramento da aprendizagem desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), e busca fornecer informações para o aprimoramento das práticas pedagógicas nas redes públicas de ensino.