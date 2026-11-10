Novembro Azul orienta homens sobre prevenção e acesso a consultas com urologista

Por Taiana Mendonça

Publicada em 10/11/2026 às 11h39

A prevenção e o cuidado com a saúde masculina contam com uma rede de atendimento na capital. A porta de entrada para os serviços é a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência de cada bairro, onde os homens podem passar por uma consulta inicial com médico ou enfermeiro para avaliação de suas condições de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) orienta que os homens procurem atendimento para avaliações periódicas, mesmo na ausência de sintomas. Durante a consulta, o profissional considera a idade, o histórico familiar, os fatores de risco e as condições individuais do paciente para orientar os cuidados necessários.

Quando houver indicação médica, o exame de sangue PSA, utilizado na avaliação de alterações da próstata, pode ser solicitado. A necessidade de realização do exame deve ser discutida individualmente, considerando seus possíveis benefícios e riscos.

Caso a avaliação inicial na UBS indique a necessidade de acompanhamento especializado, o paciente é encaminhado para consulta com o médico urologista. Na rede municipal, as consultas urológicas especializadas são realizadas no Centro de Especialidades Médicas Dr. Alfredo Silva (CEM).

FLUXO DE AGENDAMENTO E REGULAÇÃO

O encaminhamento para o especialista no CEM ocorre por meio do sistema de regulação de vagas da rede municipal, com prazo médio informado de cerca de 15 dias para emissão do agendamento. O paciente pode acompanhar o andamento da solicitação na própria unidade de saúde do bairro onde recebeu o atendimento inicial.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de garantir o acesso aos serviços de saúde, desde a Atenção Básica até o atendimento especializado.

“Estamos empenhados em estruturar os serviços municipais para que a saúde chegue com dignidade e rapidez ao cidadão. O Novembro Azul é um momento de conscientização, mas nosso dever em oferecer um atendimento de qualidade, desde a UBS até a consulta urológica no CEM, acontece todos os dias”, afirmou o prefeito.

O acompanhamento pela unidade de referência permite que o paciente receba orientações sobre as etapas do atendimento e a continuidade dos cuidados, conforme suas necessidades de saúde.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou a importância da integração entre as unidades básicas e os serviços especializados para garantir a continuidade da assistência.

“Trabalhamos para garantir que a linha de cuidado seja contínua. O morador inicia o atendimento perto de casa, faz o rastreamento necessário e, quando preciso, é regulado para o CEM de forma organizada. Garantir que esse fluxo funcione bem é dar prioridade ao bem-estar da nossa população”, destacou a secretária.

Léo Moraes reforça o acesso à saúde, da atenção básica ao atendimento especializado

A organização desse fluxo busca facilitar o acesso às consultas especializadas quando indicadas, sem que o paciente precise procurar diretamente o CEM para iniciar o atendimento.

A diretora do Departamento de Atenção Básica da Semusa, Amanda Diniz, destacou a importância de procurar os serviços de saúde antes do aparecimento de sintomas, permitindo o acompanhamento das condições gerais de saúde masculina.

“O homem costuma procurar o serviço de saúde apenas quando já sente dor ou algum incômodo avançado. A nossa rede de Atenção Básica está preparada para acolher esse paciente na unidade de saúde do seu bairro, realizar o exame de PSA e orientar todo o acompanhamento. Prevenir é sempre o caminho mais rápido e seguro”, enfatizou a diretora.

A orientação é que os homens mantenham o acompanhamento de saúde e informem aos profissionais eventuais alterações urinárias, histórico familiar de câncer de próstata e outras condições que possam exigir investigação. A avaliação individualizada permite definir os cuidados e os encaminhamentos adequados para cada paciente.

Durante o Novembro Azul, a Semusa reforça que cuidar da saúde masculina envolve não apenas a atenção à próstata, mas também a prevenção e o acompanhamento de outras doenças. O primeiro passo é procurar a unidade de saúde de referência do bairro para receber orientações e, quando necessário, iniciar a investigação clínica.