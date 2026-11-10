Deputado Alan Queiroz destina R$ 300 mil para aquisição de medicamentos em Machadinho do Oeste

Por Ian Machado

Publicada em 10/11/2026 às 11h49

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) destinou R$ 300 mil para a aquisição de medicamentos em Machadinho do Oeste. O recurso atende a uma solicitação apresentada pelo vereador Daniel Veterinário e tem como objetivo contribuir para o abastecimento da rede pública de saúde, ampliando o acesso da população aos tratamentos e medicamentos.

A iniciativa busca atender às demandas da saúde municipal e oferecer melhores condições de assistência aos moradores que dependem dos serviços públicos. A aquisição dos medicamentos permitirá reforçar o suporte oferecido pelas unidades de saúde, conforme as necessidades identificadas pela administração municipal.

Alan Queiroz destacou a importância de ouvir as lideranças locais e trabalhar em parceria para atender às necessidades dos municípios.

“Nosso trabalho é estar próximo da população, ouvir quem conhece de perto as necessidades de cada município e buscar recursos para ajudar a resolver essas demandas. A saúde é uma prioridade, e queremos contribuir para que a população de Machadinho do Oeste tenha cada vez mais acesso a um atendimento de qualidade”, ressaltou o parlamentar.

A destinação reforça a atuação do deputado em parceria com representantes municipais, buscando investimentos para fortalecer os serviços públicos e melhorar a qualidade de vida da população de Rondônia.