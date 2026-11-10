Redano governado e Laerte presidente da Ale-RO, vereadores de Porto Velho eleitos deputados, deputada na futura equipe de governo?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/11/2026 às 13h50

Governador – Rondônia iniciou a semana com um novo governador, deputado Alex Redano (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa (Ale), que assumiu o cargo, interinamente, por 11 dias, devido a viagem internacional do titular, Marcos Rocha (PSD). Redano é um dos políticos mais experientes de Rondônia. Foi vereador em Ariquemes em mais de um mandato, presidente da Câmara e está deputado estadual. É a segunda vez que assume a presidente da Casa de Leis, a primeira como governador-interino e está no terceiro mandato consecutivo como deputado estadual. A esposa de Redano, Carla é prefeita de Ariquemes, eleita em 2020 e reeleita em 2024, após passar pela Câmara Municipal, onde também exerceu a presidência da Casa.

Assembleia – O vice-presidente da Assembleia Legislativa (Ale) –hoje presidente– é o deputado Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), que foi reeleito (quarto mandato seguido), nas eleições gerais de outubro com 32.241 (3,42% dos votos válidos), o mais bem votado no Estado é quem assumiu a presidência da Casa do Povo e está no comando a Ale-RO durante o período de Redano como governador. A reeleição com votação expressiva de Laerte, não foi novidade, pois em 2020 também foi o deputado mais bem votado somando 25.603 votos. Laerte já foi prefeito em Alvorada do Oeste em dois mandatos seguidos e presidiu a Associação dos Municípios de Rondônia-Arom. Também ocupou a presidência do Parlamento Amazônico, sendo o primeiro deputado de Rondônia a ocupar o cargo da entidade, que é integrada por 9 Estados (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Tocantins e Rondônia) e congrega 270 deputados.

Transição – Especialmente nas esferas estaduais e municipais, a transição de governos é uma fase fundamental que pode determinar o rumo de uma administração fiscal responsável, exigindo que os administradores públicos mantenham práticas financeiras transparentes e evitem prejuízos para a nova gestão com despesas fora do contexto. É importante que as comissões tenham membros de ambos os governos, o que está em final de mandato e do que iniciará avaliando documentos, contratos ativos e recursos financeiros. Contas bancárias, dívidas, revisão de contratos, treinamento de equipes, interação dos órgãos de fiscalização, restrições orçamentárias, políticas sustentáveis são alguns itens que devem ser observados pela Comissão de Transição (CT). A condução de uma transição de governo é fundamental para proteger e otimizar o serviço público, compreender as leis que governam o processo para ajudar a formar um ambiente organizado e de credibilidade. A missão da comissão é fundamental para o futuro governo.

Vereadores-Deputados – A partir de fevereiro do próximo ano teremos três vereadores de Porto Velho ocupando cargos mais importantes na escalada política. Sofia Andrade, do PL assumirá uma das 8 vagas na Câmara Federal. Na Assembleia Legislativa, o advogado Gilber Mercês (Novo) e Fernando Alberto (Republicanos). Sofia obteve 37.784 votos para a Câmara Federal, Fernando Silva 10.276 votos e Gilber Mercês 9.553. Rondônia tem oito cadeiras na Câmara Federal e a partir de 1º de fevereiro terá três mulheres. Cristiane Lopes (Podemos), reeleita e Joliane Fúria (PSD), esposa do ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, que concorreu a governador e ficou na segunda colocação. Joliane foi a terceira mais bem votada nas eleições gerais de outubro somando 42.528 votos e a primeira entre as mulheres.

Futuro- Há comentários –muitos– sobre a possibilidade de a deputada federal Sílvia Cristina (PP), que era a favorita para se eleger a uma das duas cadeiras no Senado, que estiveram em disputa nas eleições de outubro estaria na lista de prováveis candidatos a uma das secretarias de Estado do futuro governador, o senador Marcos Rogério, que a exemplo de Sílvia, tem colégio eleitoral em Ji-Paraná. Como não é notícia, informação, mas comentários em redes sociais, o mais prudente é aguardar a esperada lista com os nomes de os futuros secretários, assessores, chefe de gabinete e de departamentos, que está sedo muito aguardada. Sílvia tem um ótimo serviço na área de saúde em municípios-chaves, como Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena de prevenção e tratamento de câncer. Sílvia é professora, mas se destacou na política como vereadora, deputada federal e no apresentadora no rádio e na TV, assim como Rogério. Saúde pública é um desafio aos governos municipais, estadual e federal. De repente, quem sabe!!!

Respigo

Um dos assuntos mais comentados nos bastidores da política estadual é a sobre a futura equipe do governador-eleito Marcos Rogério (PL). E não poderia ser diferente, inclusive críticas a Rogério, pela demora em apresentar o grupo de trabalho que estará com ele nos próximos 4 anos +++ E até com certa dose de razão, pois não há dúvidas, que teremos críticas e elogios, uns aplaudindo, outros “queimando”. Mas tudo faz parte do processo político +++ Temperatura elevada em Porto Velho. Por volta das 13h30 era de 34 graus com sensação térmica de 41 graus +++ Ainda estamos no Verão Amazônico, quando chove ocasionalmente. O Inverno Amazônico iniciará em dezembro com chuvas torrenciais todos os dias +++ A maioria de os deputados está em missões fora do Estado. Parte em Brasília, no encontro regional da União Nacional dos Legislativos e Legisladores-Unale (11 a 13) com o tema “Tecnologia do Futuro” +++ Deputados Também marcam presenças na Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG). Rondônia é destaque internacional na produção de café de qualidade, no encontro que iniciará terça-feira (11) e encerrado na quinta-feira (13).