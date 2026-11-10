Deputada Sílvia Cristina participa da Corrida de Amor e destaca envio de recursos para o tratamento do câncer em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 10/11/2026 às 16h31

A deputada federal Sílvia Cristina (PP) participou, no domingo (8 de novembro), da 1ª Corrida de Amor, realizada em prol do Hospital de Amor de Ji-Paraná. Durante a mobilização, a parlamentar destacou a importância da solidariedade e da prevenção e reafirmou seu compromisso com o envio de recursos para ampliar o atendimento aos pacientes com câncer em Rondônia.

Sílvia parabenizou o diretor do hospital, Guilherme Sansaloni, e toda a equipe pela organização do evento. A deputada, que participou de uma corrida pela primeira vez, também agradeceu aos corredores e apoiadores que se uniram à iniciativa. “Mais do que uma corrida, foi um momento de união, solidariedade e conscientização sobre a importância da prevenção e do cuidado com a vida”, afirmou.

O apoio à instituição faz parte da atuação parlamentar de Sílvia Cristina. Neste ano, a deputada destinou mais R$ 42 milhões ao Hospital de Amor, com o recurso já depositado na conta da Fundação Pio XII, mantenedora da instituição. Desde o início do mandato, os valores destinados pela parlamentar ao tratamento oncológico em Rondônia ultrapassam R$ 220 milhões.

As emendas contribuíram para a construção, o aparelhamento e a manutenção dos Centros de Prevenção e Diagnóstico do Câncer de Ji-Paraná e Vilhena. A atuação da deputada também possibilitou a chegada da Carreta do Amor ao estado, levando exames preventivos a dezenas de municípios e ampliando o acesso ao diagnóstico precoce.

A dedicação à causa está ligada à experiência pessoal da parlamentar, que enfrentou um câncer de mama. “Tudo o que posso fazer para garantir tratamento, prevenção e diagnóstico precoce, tenho feito através de nosso mandato, que tem a missão maior de cuidar da nossa gente”, declarou.

Ao celebrar a realização da corrida, Sílvia destacou a expectativa de que novas edições fortaleçam a mobilização em favor da instituição. “Que essa iniciativa continue crescendo e inspirando cada vez mais pessoas. Foi uma alegria fazer parte desse momento! Correr pelo amor é correr pela vida!”, ressaltou.