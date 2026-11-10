Prefeitura realiza ação de abordagem social a imigrantes em situação de rua na capital

Por Adaides Batista

Publicada em 10/11/2026 às 16h47

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou, no início da tarde da segunda-feira (9), mais uma ação do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), no canteiro central localizado no cruzamento da Avenida Jorge Teixeira com a Rua Sete de Setembro.

A ação contou com a participação do secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, que acompanhou o trabalho da equipe e conversou diretamente com imigrantes que se encontram em situação de rua. Durante a abordagem, o secretário ouviu as famílias, procurou compreender suas necessidades e discutiu com os profissionais as medidas necessárias para oferecer atendimento e encaminhamentos adequados a cada situação.

A presença do titular da Semias reforçou o compromisso da administração municipal com o acompanhamento permanente dessa população e com a busca de alternativas que garantam orientação, acolhimento e acesso aos direitos sociais.

Porto Velho, por sua localização geográfica, constitui uma importante rota de fluxo migratório. Nesse contexto, a equipe do SEAS acompanha um número significativo de famílias imigrantes que chegam à capital e manifestam o desejo de seguir viagem para outros estados brasileiros, em busca de novas oportunidades ou do reencontro com familiares.

Durante a ação, foram realizados atendimentos, orientações e escuta qualificada, com o objetivo de identificar as demandas das famílias e apresentar os serviços disponíveis na rede municipal de assistência social e em outras políticas públicas. As equipes também prestam informações importantes sobre direitos sociais, documentação, serviços públicos, benefícios socioassistenciais e possibilidades de atendimento, esclarecendo as alternativas disponíveis para cada pessoa ou família.

Entre os serviços ofertados está o atendimento no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), que disponibiliza alimentação, banho, espaço para higiene pessoal e orientações socioassistenciais, além de outros serviços destinados à população em situação de rua.

A Semias também oferece a possibilidade de acolhimento institucional às pessoas que necessitam desse tipo de proteção. Entretanto, o acolhimento é voluntário, não sendo uma medida compulsória. A decisão de aceitar o encaminhamento cabe à própria pessoa, respeitando seu direito de ir e vir, sua autonomia e sua dignidade. A equipe apresenta as alternativas disponíveis e orienta sobre os serviços, considerando a realidade e a vontade de cada indivíduo.

Prefeitura acompanha e busca soluções

O secretário Paulo Afonso ressaltou que a Prefeitura não está alheia à realidade das pessoas em situação de rua e vem atuando de forma permanente para identificar os problemas e adotar as providências necessárias.

“A Prefeitura não está alheia à situação da população em situação de rua. Estamos acompanhando essa realidade de perto, conversando com as pessoas e procurando compreender as necessidades de cada uma. Não existe uma solução única para todas as situações. Por isso, estamos trabalhando para adotar as medidas necessárias, conforme cada caso, buscando oferecer orientação, acolhimento e os encaminhamentos adequados por meio da rede de serviços públicos”.

O prefeito Léo Moraes enfatizou o compromisso da administração municipal com a proteção social e o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. “Nosso compromisso é cuidar das pessoas e não ignorar nenhuma situação de vulnerabilidade. A Prefeitura está presente nos territórios, acompanhando essa realidade e trabalhando para oferecer respostas e encaminhamentos adequados a cada caso, sempre com respeito à dignidade humana”.

Trabalho permanente

A abordagem social é uma atividade permanente da Semias e tem como finalidade aproximar os serviços públicos das pessoas em situação de vulnerabilidade, identificar possíveis violações de direitos e facilitar o acesso à rede de proteção social.

O trabalho é desenvolvido por equipe especializada, que realiza abordagens humanizadas, respeitando a história, a realidade e as necessidades de cada indivíduo e família. Além das pessoas em situação de rua, o serviço também atende diferentes públicos que vivenciam situações de risco e vulnerabilidade social.

A Semias reforça que o atendimento não se limita à identificação dessas pessoas nos espaços públicos. A proposta é estabelecer vínculos, oferecer orientação, apresentar os serviços disponíveis e construir possibilidades de encaminhamento, em articulação com os demais serviços e políticas públicas do município, respeitando sempre a autonomia e os direitos dos cidadãos.

Contato

A população pode entrar em contato com o Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) pelo telefone (69) 98472-8797 para comunicar situações que necessitem de atendimento da equipe.