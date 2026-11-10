Ji-Paraná realiza 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente entre 17 e 19 de novembro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/11/2026 às 16h48

A apresentação de propostas e a eleição de delegados estão previstas para o encerramento da 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ji-Paraná, marcado para 19 de novembro. O encontro será realizado ao longo de três dias, com atividades destinadas à discussão de políticas públicas voltadas à proteção e à garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

De acordo com a programação divulgada pela Prefeitura de Ji-Paraná, a conferência será desenvolvida entre os dias 17 e 19 de novembro, com atividades distribuídas entre o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e a Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

No segundo dia, 18 de novembro, serão realizados grupos de trabalho a partir das 13h30, nas dependências da UNIR. À noite, às 19h, o Auditório do IFRO receberá palestras relacionadas aos eixos temáticos da conferência.

A abertura oficial está programada para 17 de novembro, às 19h, no Auditório do IFRO. No mesmo local, às 19h do dia 19, ocorrerão a apresentação das propostas formuladas durante as atividades, a eleição dos delegados e a cerimônia de encerramento.

A conferência tem como finalidade proporcionar um espaço de diálogo e troca de ideias para a elaboração de propostas destinadas ao fortalecimento das políticas públicas de proteção e garantia de direitos.

A administração municipal também destacou a importância da participação da comunidade nas discussões. Conforme a divulgação institucional, o envolvimento da população integra o processo de fortalecimento da rede de proteção às crianças e aos adolescentes de Ji-Paraná.