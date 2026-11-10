Marcos Rogério critica pedágios na BR-364 e concessão da hidrovia do Madeira: “O que está por trás?”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/11/2026 às 14h12

PORTO VELHO, RO - O senador e governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério (PL), fez duras críticas à cobrança de pedágios na BR-364 e à possibilidade de concessão da hidrovia do rio Madeira. Durante reunião da Comissão de Infraestrutura do Senado, nesta terça-feira (10), o parlamentar questionou as motivações por trás dos projetos e afirmou que a soma das tarifas pode comprometer a viabilidade econômica do Arco Norte, importante corredor logístico para o escoamento da produção brasileira.

“E aí com qual motivação? O que está por trás disso? É uma questão econômica? O que está por trás disso é uma questão ambiental? O que está por trás disso é o quê? Porque simplesmente inviabiliza”, declarou Marcos Rogério, ao questionar os impactos das concessões sobre o transporte de cargas na região.

Segundo o governador eleito, a combinação dos pedágios no trecho da BR-364 em Rondônia, das tarifas previstas para rodovias em Mato Grosso e de uma eventual cobrança pelo transporte fluvial no Madeira pode tornar a operação logística excessivamente onerosa. Marcos Rogério estimou que uma carreta poderia acumular despesas próximas de R$ 4 mil apenas com pedágios rodoviários, considerando os dois estados. “Porque se você fizer a conta do custo que você tem no trecho Mato Grosso, do custo que você tem no trecho Rondônia, e mais o custo que você teria para usar as balsas na hidrovia do Madeira, simplesmente se inviabiliza todo o Arco Norte”, afirmou.

O senador também criticou o modelo de transferência de serviços públicos à iniciativa privada acompanhado da cobrança de tarifas. Para ele, os custos não ficam restritos aos transportadores e acabam sendo repassados aos consumidores, inclusive à população de menor renda. Marcos Rogério argumentou que o aumento das despesas logísticas pode atingir diretamente os preços de alimentos, medicamentos e materiais de construção.

“Para o usuário do sistema, e quem paga mais é o pobre, porque se ele diz que o pobre não tem carro, não usa pedágio, o pobre come, o pobre bebe, o pobre usa remédio”, afirmou. Na sequência, classificou como “falácia” e “engodo” o argumento de que pessoas sem veículos não seriam afetadas pela cobrança de pedágios.

As declarações ocorreram durante discussão na Comissão de Infraestrutura, que aprovou requerimentos para solicitar uma auditoria e realizar audiência pública sobre a concessão da chamada Rota Agro Central, projeto que abrange 887,6 quilômetros de rodovias entre Rondônia e Mato Grosso. Marcos Rogério, que preside o colegiado, subscreveu o pedido de auditoria. A eventual concessão da hidrovia do Madeira também tem sido objeto de questionamentos no Senado.

Ao defender uma avaliação mais ampla das consequências econômicas das concessões, o governador eleito afirmou que o debate não pode se limitar aos contratos e aos custos das empresas de transporte. “Então, a discussão precisa ser profunda e considerando os impactos reais na vida do conjunto da sociedade. Nós estamos falando de algo que vai impactar a vida de todo mundo”, concluiu.