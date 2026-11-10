Prefeitura de Jaru convoca aprovados para os cargos de motorista de veículo pesado e zelador

Por ASSESSORIA

Publicada em 10/11/2026 às 14h34

A Prefeitura de Jaru publicou, no Diário Oficial da última segunda-feira (09), o edital de convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo para os cargos de motorista de veículo pesado e zelador com atuação na área urbana do município.

Os convocados têm o prazo de três dias úteis, a contar a partir da data de publicação do edital, para apresentar a documentação necessária e tomar posse nos respectivos cargos.

A documentação exigida deverá ser digitalizada e encaminhada por meio de peticionamento eletrônico, através do sistema E-Proc.

CLIQUE AQUI E TENHA ACESSO AO EDITAL COMPLETO:

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/42181?page=1&perPage=10