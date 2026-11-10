Prefeitura de Jaru convoca aprovados para os cargos de motorista de veículo pesado e zelador

A Prefeitura de Jaru publicou, no Diário Oficial da última segunda-feira (09), o edital de convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo para os cargos de motorista de veículo pesado e zelador com atuação na área urbana do município.
Os convocados têm o prazo de três dias úteis, a contar a partir da data de publicação do edital, para apresentar a documentação necessária e tomar posse nos respectivos cargos.
A documentação exigida deverá ser digitalizada e encaminhada por meio de peticionamento eletrônico, através do sistema E-Proc.
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https://transparencia.jaru.ro.
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