Estrada do Calcário recebe 10 km de asfalto melhorando condições de trafegabilidade na região

Por Antonia Lima

Publicada em 10/11/2026 às 14h38

Conhecida como Estrada do Calcário, no município de Espigão d’Oeste, a RO-133 está recebendo 10 quilômetros de asfalto novo na primeira etapa de pavimentação, com o objetivo de proporcionar melhores condições de trafegabilidade, transporte de carga e movimentação da produção local. A obra promovida pelo governo de Rondônia, é executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

A pavimentação é um progresso para o setor produtivo, atuando como um corredor logístico para o escoamento da produção agrícola e mineral, contribuindo para melhorar o transporte de mercadorias, ampliar o acesso e proporcionar aos produtores rurais melhores condições de circulação.

A pavimentação é um progresso para o setor produtivo

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a pavimentação reforça a infraestrutura e atende às necessidades da região. “Levar asfalto para uma rodovia como essa significa proporcionar melhores condições para quem produz, trabalha e depende dessa estrada”, salientou.

PAVIMENTAÇÃO

Durante visita do diretor-geral do DER-RO, que acompanhou o avanço da pavimentação dos 10 quilômetros da Estrada do Calcário “é uma obra importante para a região, porque melhora as condições de trafegabilidade e contribui para o transporte da produção, reforçando a ligação entre as comunidades e os municípios atendidos por esse trecho”.

REALIZAÇÃO

Para quem acompanha de perto a realidade da rodovia, a chegada da pavimentação também representa a realização de uma expectativa antiga.

Moradora Antoniele Moura

A moradora Antoniele Moura comemorou o andamento dos serviços. “Estou feliz em ver essa obra acontecendo. Antes, tinha muita poeira por causa do alto fluxo de veículos, mas ver o asfalto chegando é uma alegria muito grande. É uma melhoria que a gente esperava e que vai fazer muita diferença para todos nós”, destacou.

DESENVOLVIMENTO

A pavimentação dos 10 quilômetros da Rodovia-133 reforça a importância da infraestrutura rodoviária para o desenvolvimento de Espigão d’Oeste, especialmente em uma região que tem papel significativo na economia do estado.