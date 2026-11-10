PM recupera caminhonete e equipamentos roubados em propriedade rural

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/11/2026 às 14h00

Uma caminhonete Oroch, equipamentos agrícolas e um simulacro de fuzil foram recuperados pela Polícia Militar após um assalto a uma propriedade rural em Candeias do Jamari, Rondônia. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (10), por volta das 3h. Os quatro envolvidos conseguiram fugir e continuam sendo procurados.

Durante as diligências, os policiais localizaram duas roçadeiras da marca Stihl, uma bomba d'água e um motor de popa Mercury 15, utilizado em embarcações. Os materiais foram apreendidos para posterior restituição aos proprietários.

A caminhonete Oroch foi abandonada pelos criminosos durante a fuga e recuperada pela guarnição. Também foi encontrado um simulacro de fuzil utilizado na ação criminosa.

Segundo as informações divulgadas, o roubo foi praticado por quatro integrantes de uma quadrilha que invadiu a propriedade rural. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, mas os suspeitos escaparam antes de serem capturados.

Apesar da recuperação de parte dos bens, um automóvel Volkswagen Gol vermelho, de quatro portas, ano 2020/2021, foi levado pelos assaltantes e ainda não havia sido localizado.

As buscas prosseguem na região para identificar, localizar e prender os quatro participantes do crime. A recuperação do Gol também permanece entre os objetivos das diligências policiais.