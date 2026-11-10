Hospital Universitário facilita acesso a consultas especializadas e beneficia pacientes na capital

Por Helen Paiva

Publicada em 10/11/2026 às 15h07

Aos 60 anos, o aposentado Raimundo Hugo, realizou sua primeira consulta com um cardiologista. O atendimento aconteceu, nesta segunda-feira (9), no Hospital Universitário de Porto Velho, após encaminhamento médico realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Raimundo procurou a unidade para uma avaliação de rotina. Durante a consulta, o médico identificou a necessidade de acompanhamento especializado e solicitou o encaminhamento para a cardiologia. Após passar pelo processo de regulação, o aposentado conseguiu realizar a consulta em aproximadamente 15 dias.

“Eu gostei demais disso aqui. Fiquei só 15 dias esperando chegar o dia da consulta. Tô gostando demais disso. Esse hospital é bonito, tudo novinho, a gente é bem atendido. Nunca vi isso antes.”

Agilidade no atendimento

A rapidez no agendamento também surpreendeu a aposentada Núbia, de 82 anos, que realizou sua primeira consulta oftalmológica no Hospital Universitário nesta segunda-feira (9).

Após passar por uma cirurgia, ela precisava de acompanhamento com um especialista. Segundo a paciente, o agendamento foi realizado pela regulação na sexta-feira (6) e, três dias depois, ela já estava sendo atendida.

Núbia consegue consulta oftalmológica três dias após agendamento

Satisfeita com a experiência, Núbia destacou a agilidade do serviço e chegou a comparar o tempo de espera ao da rede particular, ressaltando que nem sempre é possível conseguir uma consulta especializada em tão pouco tempo.

“Eu fiquei tão feliz, porque estou com muita dificuldade nos olhos, minha filha me regulou e aqui estou, muito satisfeita.”

Como conseguir atendimento no Hospital Universitário?

O Hospital Universitário de Porto Velho oferece atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com consultas especializadas em cardiologia, ortopedia e oftalmologia.

O atendimento não ocorre por livre demanda. Para conseguir uma consulta, o paciente deve procurar sua Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) de referência.

Após a avaliação, caso o médico identifique a necessidade de acompanhamento especializado, é realizado o encaminhamento para a Regulação Municipal, responsável pelo processo de agendamento, conforme a disponibilidade de vagas e os critérios assistenciais.

Quando a consulta é agendada, a equipe responsável entra em contato com o paciente para informar a data e o horário do atendimento. Por isso, é fundamental manter o número de telefone atualizado no cadastro da unidade de saúde.

Fortalecimento da rede municipal

Pacientes devem manter telefone atualizado para receber informações sobre consultas agendadas

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, o funcionamento do Hospital Universitário representa um avanço na ampliação do acesso da população aos serviços especializados.

“O Hospital Universitário fortalece a rede municipal de saúde e amplia o acesso da população às consultas especializadas. Estamos trabalhando para que os pacientes tenham atendimento de forma organizada, por meio da regulação, respeitando as necessidades de cada caso. Nosso compromisso é garantir que os serviços de saúde cheguem a quem precisa.”

Para o prefeito de Porto Velho, melhorar é o compromisso da gestão.

“Nosso compromisso é fazer a saúde chegar a quem mais precisa. O Hospital Universitário representa um avanço importante, ampliando o acesso às consultas especializadas e garantindo mais dignidade e respeito à população de Porto Velho.”

Orientação à população

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reforça que não é necessário procurar diretamente o Hospital Universitário para solicitar consultas.

O acesso começa nas unidades de saúde, onde os profissionais realizam a avaliação e, quando necessário, solicitam o encaminhamento para atendimento especializado.

O serviço é gratuito e realizado pelo SUS.

Lembre-se de procurar a unidade básica de saúde do seu bairro.