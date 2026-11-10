Rubio sai em defesa do chefe do Pentágono após pedido de impeachment:

Por G1

Publicada em 10/11/2026 às 16h05

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, comentou nesta segunda-feira (9) o pedido de impeachment contra o secretário de Guerra, Pete Hegseth - que é chefe do Pentágono.

"Acho que é injusto. Acho que Pete fez um bom trabalho, de verdade", afirmou Rubio durante uma conversa com jornalistas em Paris, na França, após uma reunião de chanceleres do G7.

O secretário de Estado também elogiou a atuação militar dos Estados Unidos contra o Irã. Segundo ele, as forças iranianas sofreram danos significativos e estão muito mais enfraquecidas do que há um ano.

Rubio afirmou ainda que a operação americana para capturar Nicolás Maduro foi executada de maneira impecável. Ele reconheceu, no entanto, que há divergências políticas sobre a atuação do secretário de Guerra.

"Obviamente, política é política, e as pessoas podem ter opiniões diferentes. Só posso dizer qual é a minha avaliação, a partir da posição que ocupo", concluiu.

O pedido de impeachment

No início da tarde, o deputado republicano Thomas Massie, do estado de Kentucky, apresentou uma resolução na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para pedir o impeachment de Pete Hegseth.

A iniciativa ocorre em meio ao aumento das críticas à atuação de Hegseth na condução das operações militares americanas contra o Irã. O conflito e seus impactos econômicos contribuíram para as derrotas expressivas do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, que fizeram a legenda perder o controle do Congresso.

Apesar da pressão, Hegseth minimizou a possibilidade de ser afastado do cargo e afirmou que está disposto a defender as ações militares realizadas pelo governo do presidente Donald Trump.

"Se vocês querem questionar o que fizemos na Operação Epic Fury, na Rough Rider ou na captura de Nicolás Maduro, estão questionando as tropas e o que elas conquistaram, algo histórico", disse o secretário a jornalistas na segunda-feira.

Os nomes citados por Hegseth são referências às operações militares americanas contra o Irã, aos ataques realizados contra os rebeldes houthis no Iêmen e à operação de captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Hegseth também anunciou que fará uma entrevista coletiva na terça-feira (10), a primeira em mais de 180 dias. A última ocorreu em maio. Desde então, o secretário não havia concedido entrevistas coletivas para falar sobre a guerra contra o Irã, os ataques a embarcações suspeitas de transportar drogas ou outras ações militares dos Estados Unidos.

Hegseth minimiza ameaça de impeachment

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, faz uma declaração em vídeo em Arlington, Virgínia, EUA, nesta imagem capturada de um vídeo de divulgação publicado em 5 de novembro de 2026. — Foto: Pete Hegseth via X/Divulgação via Reuters

Após discursar na Escola de Guerra Naval dos Estados Unidos, em Rhode Island, Hegseth classificou as críticas à sua atuação como motivadas politicamente.

"Há muitas pessoas motivadas politicamente que podem ter divergências substanciais sobre políticas, mas suas divergências são com o sucesso", afirmou.

O secretário disse ainda que está disposto a discutir as operações militares do governo Trump e que não está preocupado com a pressão política.