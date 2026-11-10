Rússia e Ucrânia reabrem negociações mediadas pelos EUA, mas propostas seguem conflitantes

Por GI

Publicada em 10/11/2026 às 15h51

Os enviados especiais dos EUA Jared Kushner e Steve Witkoff com representantes dos Emirados Árabes, da Rússia e da Ucrânia. — Foto: REUTERS/Rula Rouhana

Estados Unidos, Ucrânia e Rússia iniciaram nesta terça-feira (10) uma nova tentativa de alcançar um acordo de paz em um encontro nos Emirados Árabes Unidos que terminou com propostas conflitantes.

Negociadores russos e ucranianos se reuniram em Abu Dhabi para discurtir pontos e exigências.

👉 Segundo fontes das negociações ouvidas pela imprensa norte-americana, os EUA propuseram que a Rússia ainda fique com territórios ucranianos, mas diminua a quantidade proposta por Moscou em troca de declarar vitória no conflito.

A Ucrânia não concordou com a cessão de territórios. No entanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que as conversas foram boas.

Por parte da Rússia, também não houve nenhum sinal público de que Putin esteja disposto a abandonar sua exigência de que a Ucrânia entregue toda a região leste de Donbas antes que um acordo de paz possa ser firmado.

Negociadores americanos acreditam que Zelensky e Putin podem estar dispostos a chegar a um acordo sobre o território, com cada um cedendo um pouco, disse um funcionário americano à Reuters na segunda-feira.

Nos termos do acordo proposto, a Ucrânia obteria o fim da guerra, garantias de segurança e um roteiro para a adesão à UE.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, descreveu a reunião mediada pelos EUA como muito produtiva, sem dar detalhes.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, classificou as negociações como "construtivas e bastante substanciais" e disse que elas incluíram questões humanitárias e de segurança.

"A libertação de prisioneiros (de guerra) é uma prioridade. Eles falaram detalhadamente sobre a essência das garantias de segurança para a Ucrânia e as bases para garantir que essas garantias funcionem a longo prazo", publicou ele no X.

"São necessárias ferramentas reais para impedir qualquer recorrência da guerra. A necessidade de medidas de desescalada também foi mencionada."