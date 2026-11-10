Papa Leão reza missa para 2 milhões de pessoas em Buenos Aires

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 10/11/2026 às 15h54

O papa Leão 14 preside nesta segunda-feira (9) a primeira missa da visita à Argentina, país no qual chegou no domingo (8) para uma visita de quatro dias antes de seguir para o Peru, onde morou por quase 20 anos.

Uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, de acordo com autoridades locais, aproveitou o feriado decretado pela visita do pontífice e assistiu à cerimônia ao vivo no Monumento dos Espanhóis, um dos principais pontos turísticos da capital argentina.

A recepção calorosa contrasta com a do Uruguai, primeiro ponto do giro de 12 dias que Leão fará pela América do Sul. Diferentemente do secular vizinho, onde o Natal é oficialmente o "Dia da família", na Argentina 55% da população se declara católica, de acordo com uma pesquisa divulgada neste mês pela organização Latinobarômetro.

Antes da missa, Leão foi ao Cottolengo Don Orione, uma instituição para pessoas com deficiência em Claypole, na província de Buenos Aires. A agenda era uma das mais esperadas de sua passagem pelo país.

"O progresso de uma nação também se mede pelo acolhimento que ela sabe oferecer a todas as pessoas com deficiência e necessidades especiais", afirmou o papa no local, a cerca de 25 km da capital.

"Neste momento tão particular, gostaria de compartilhar com todos vocês o meu desejo para este país: que a Argentina seja capaz de realizar grandes obras de caridade, como vemos aqui, onde o amor de Cristo triunfe sobre o individualismo e a exclusão", continuou.

A declaração é especialmente simbólica devido às controvérsias que o governo de Javier Milei acumula em relação ao tema. Em fevereiro de 2025, um documento assinado pelo então diretor da Agência Nacional de Deficiência da Argentina, o advogado Diego Spagnuolo, causou indignação no país por se referir a pessoas com deficiência como débeis mentais, imbecis e idiotas -termos abandonados pela comunidade médica há décadas.

Esta nem seria a principal polêmica envolvendo o órgão. Em agosto do mesmo ano, o vazamento do que seria uma gravação de Spagnuolo relatando pedidos de suborno a laboratórios que fornecem medicamentos para a entidade derrubou o advogado, aliado próximo a Milei.

Espera-se que a viagem de Leão tenha uma série de recados à gestão do ultraliberal, que no passado chamou seu conterrâneo Francisco, o primeiro papa da América Latina, de "imbecil", "representante do maligno na Terra" e "lixo socialista".

Neste domingo, fez uma espécie de desagravo na primeira fala pública ao lado de Leão, classificando o antecessor do pontífice como "o argentino mais importante da história" e "uma figura excepcional que, com sua humanidade, inspirou todos nós, independentemente do nosso credo".

Na sua vez de discursar, também neste domingo, o papa afirmou que "a economia deve estar a serviço das pessoas, não as pessoas a serviço da economia"; instou o país a "revigorar a educação, a formação profissional, o ensino universitário e a investigação"; e definiu os argentinos como "um povo que soube abrir as suas portas, dar lugar a quem chegava".

As falas acontecem no momento em que Milei é criticado pelo alto endividamento das famílias; lida com protestos de estudantes contra cortes de verbas nas universidades públicas; e intensifica ações contra migrantes.