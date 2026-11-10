Trump afirma que guerra com o Irã está

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 10/11/2026 às 15h42

Donald Trump declarou que a guerra contra o Irã está "efetivamente terminada". A afirmação foi feita aos jornalistas na Casa Branca, em um momento em que o presidente tentou salientar a fase positiva em que se encontra o conflito no Oriente Médio.

Após reunião com o primeiro-ministro do Qatar, país que atua como mediador na crise iraniana, Trump fez uma visita imprevista à sala de imprensa da Casa Branca para declarar aos jornalistas que "militarmente, o Irã está, na prática, acabado". "Estamos apenas mantendo o 'status quo'", acrescentou.

Donald Trump começou minimizando os receios em relação ao fato de o Pentágono poder intensificar a sua campanha, afirmando que, embora as forças armadas estejam "totalmente preparadas e equipadas com o melhor equipamento alguma vez fabricado", não acredita que haja "qualquer motivo para o utilizar".

Trump afirmou ainda que está agindo "a pedido dos países vizinhos" e que o Catar, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Kuwait e outros tinham pedido aos EUA que não lançassem novos ataques.

Embora considere que o Irã tenha sido "decapitado", ele defendeu que ainda procura garantir uma solução a longo prazo para que o programa nuclear iraniano seja neutralizado.

Vale lembrar que o presidente tinha ameaçado retomar os ataques contra o Irã antes das eleições intercalares norte-americanas de 3 de novembro, em que os republicanos perderam o controle de ambas as câmaras do parlamento dos EUA.

O escrutínio ficou marcado pela insatisfação do eleitorado com a guerra que dura há oito meses e provocou uma escalada dos preços dos combustíveis, afetando praticamente todos os setores da economia global.

Também nesta segunda-feira, Trump defendeu após o encontro com o chefe do Governo qatari a manutenção do bloqueio naval imposto ao país no Estreito de Ormuz.

Vale lembrar também que em outros momentos, Trump já tinha declarado que o Irã estava 'acabado', no entanto o país do Oriente Médio continuava atacando os opositores e mantendo o controle do Estreito de Ormuz.