Rondônia tem alerta de tempestades com ventos de até 80 km/h até sexta-feira. Energisa reforça orientações de segurança

Por ENERGISA

Publicada em 11/11/2026 às 11h27

Rondônia está em alerta para a ocorrência de tempestades entre esta quarta-feira (11) e sexta-feira (13) de novembro. A previsão indica chuvas intensas, acompanhadas de grande incidência de raios e rajadas de vento que podem chegar a 80 km/h, principalmente nas regiões Central e Sul do estado. Diante desse cenário, a Energisa reforça as orientações de segurança para prevenir acidentes envolvendo a rede elétrica.

O alerta é baseado em informações meteorológicas do Grupo Storm, por meio da NetClima, responsável pelo monitoramento das condições do tempo para a Energisa. A combinação de ventos fortes, descargas atmosféricas e chuvas intensas pode provocar a queda de árvores e galhos sobre a fiação, danos a postes e rompimento de cabos, aumentando os riscos de choques elétricos.

De acordo com a coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, a população deve redobrar a atenção durante os temporais, especialmente em locais próximos à rede elétrica.

“Durante uma tempestade, a principal orientação é buscar abrigo em um local seguro e manter distância da rede elétrica. Nunca se aproxime de fios caídos, mesmo que pareçam desligados, pois podem estar energizados e representar risco de morte. Também é importante evitar áreas abertas, árvores e estruturas próximas à fiação. São cuidados simples que podem salvar vidas”, alerta Jucilene.

Confira as principais orientações de segurança durante tempestades:

Procure abrigo seguro: evite permanecer em áreas abertas, campos de futebol, rios, piscinas e outros locais expostos à incidência de raios.

Mantenha distância de postes e fios: nunca se aproxime de cabos rompidos ou caídos, nem toque em árvores, cercas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica.

Evite se abrigar debaixo de árvores: além do risco de descargas elétricas, galhos podem cair devido à força dos ventos.

Tenha cuidado com aparelhos elétricos: evite manusear equipamentos conectados à tomada durante as tempestades. Se houver tempo e condições seguras, desconecte-os antes da chegada do temporal.

Não realize serviços em telhados: suspenda atividades em locais elevados, especialmente próximos à rede elétrica.

Atenção ao dirigir: se a chuva comprometer a visibilidade ou a segurança, procure um local adequado para parar, longe de árvores, postes e áreas alagadas.

Jamais tente retirar objetos da rede elétrica: caso árvores, galhos ou outros materiais atinjam a fiação, mantenha distância e acione a Energisa.

Evite áreas alagadas: não entre em locais com acúmulo de água onde existam fios caídos ou instalações elétricas danificadas.

Saiba como acionar a Energisa

Em caso de cabos rompidos, postes danificados ou interrupções no fornecimento de energia durante as tempestades, a população deve manter distância de qualquer estrutura elétrica comprometida e comunicar a situação à Energisa pelos canais oficiais de atendimento:

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673;

Central de Atendimento: 0800 647 0120;

Aplicativo Energisa On: disponível para Android e iOS;