Comissão eleitoral do Sindler acompanha apresentação de sistema de votação online

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/11/2026 às 11h30

A comissão eleitoral do Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia (Sindler) reuniu-se nesta quarta-feira (11), em Porto Velho, para acompanhar a apresentação do sistema de votação online para a eleição marcada para 27 de novembro de 2026. O pleito corresponde ao triênio 2027–2029.

A reunião começou às 10h e contou com a participação de Heitor Pereira, representante da empresa HP Sistema, responsável pela apresentação da ferramenta. Conforme a ata, a comissão se declarou satisfeita após a demonstração.

Participaram o presidente da comissão eleitoral, Osvaldo Nunes Neto; o secretário, Raimundo Façanha Ferreira; e os membros Júlio Juhasc e José de Ribamar G. Leite Silva. A assistente do Sindler, Larissa Martins Juhasc, também esteve presente.

O documento registra a apresentação do sistema, mas não detalha os procedimentos de acesso à plataforma nem os horários da votação.