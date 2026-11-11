Paulistão começa em janeiro; FFER divulga calendário para 2027; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 11/11/2026 às 08h30

Paulistão 2027 tem início dia 10 de janeiro. Tabelinha Rondoniense: falta de apoio nos Jogos da Juventude, campeão no futsal e calendário definido pela FFER.

Com início em 10 de janeiro, estadual terá 8 rodadas na primeira fase, VAR em todos os jogos e intervalo de 18 minutos.

Paulistão 2027 - O Paulistão 2027 já começou nos bastidores. A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu o lançamento da próxima edição do estadual, que manterá o formato enxuto em estilo liga, com início previsto para 10 de janeiro e final em março.

Com 8 rodadas na primeira fase, os torcedores têm presença garantida em todos os clássicos entre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Os oito melhores avançam para as quartas de final, disputadas em jogo único, enquanto a decisão será em dois confrontos. O Palmeiras entra na disputa defendendo o título da competição.

Tabelinha Rondoniense

Título Rondoniense de futsal, reclamações na Seduc e novo calendário FFER.

Futsal - O futsal de Rondônia tem um novo rei. Em uma final movimentada, o Nadir Uniformes/Atlético Cacoal venceu o Deportivo de Vilhena por 5 a 3 e conquistou o título do Campeonato Rondoniense de Futsal 2026. Com a conquista, a equipe cacoalense assegurou presença nas principais competições regionais e nacionais da modalidade em 2027.

O ala Markinhos foi o grande destaque do confronto ao balançar as redes duas vezes. Testa, Bruno Fernandes e Rangel completaram o placar vitorioso. Após superar o Major na semifinal, o Nadir manteve a intensidade na decisão para coroar um trabalho impecável na temporada.

SEDUC - A participação dos atletas da Escola Maria Arlete Toledo (Vilhena) nos Jogos da Juventude, em Foz do Iguaçu (PR), foi marcada pelo desgaste fora de quadra. Pais de alunos denunciam a falta de assistência da Seduc durante a viagem, que contou com ônibus exaustivos, conexões de mais de sete horas em aeroportos e voos atrasados.

Sem ajuda de custo do governo, as famílias — muitas de baixa renda — arcaram com refeições caras nos aeroportos. O episódio expõe falhas de planejamento logístico da Seduc, que já havia registrado problemas com outras modalidades no torneio. Os familiares exigem providências e respeito aos estudantes que representam o Estado.

FFER - O futebol em Rondônia já tem data para voltar! A FFER divulgou o calendário oficial para 2027, confirmando o início do Campeonato Rondoniense.

Série A para o dia 16 de janeiro. Ao todo, serão 23 competições — 12 estaduais e 11 nacionais —, superando a marca da temporada anterior.

O planejamento contempla desde as categorias de base masculinas (do Sub-11 ao Sub-20) até o fortalecimento do futebol feminino, com torneios estaduais do Sub-15 ao Adulto. A federação aposta no investimento contínuo e na organização logística para impulsionar a formação de atletas e o crescimento do esporte no estado.