Quatro homens morrem após confrontos com a Polícia Militar em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/11/2026 às 08h10

Drogas foram encontradas e suspeitos acabaram detidos durante uma das intervenções da Polícia Militar que terminaram com quatro homens mortos em Porto Velho. A ocorrência foi registrada na região do Belmont, na avenida Farquhar, bairro Nacional, zona norte da capital. Outros confrontos aconteceram no bairro Aponiã e na Linha 27, na zona rural.

No Belmont, a ação foi realizada por policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar. Um homem acabou baleado durante a abordagem e foi encaminhado ao Hospital João Paulo II, onde morreu. Segundo o comandante da unidade, tenente-coronel Jairo Alves Carneiro, a região é utilizada por integrantes de organizações criminosas para a comercialização de entorpecentes.

Ainda conforme o oficial, houve tentativa de fuga e disparos contra os policiais durante a aproximação da equipe. O homem atingido teria participado dos tiros direcionados aos militares. Ele também foi apontado pelo comandante como integrante de uma facção criminosa, com antecedentes por tráfico de drogas e histórico de publicações de fotografias com armas de fogo.

De acordo com as informações repassadas pelo comandante, o suspeito estaria armado e comercializando drogas no momento da intervenção. Além dos entorpecentes encontrados, outras pessoas foram detidas. Entre os abordados estavam um homem que utilizava tornozeleira eletrônica e já havia sido preso por tráfico, além de um adolescente com passagem anterior pelo mesmo delito. Os detidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Em outra ocorrência, dois homens morreram depois de serem baleados durante uma intervenção policial na avenida Imigrantes, nas proximidades da avenida Guaporé, bairro Aponiã. Ambos foram socorridos em estado grave e levados ao Hospital João Paulo II. Apesar de terem chegado ao centro cirúrgico, não resistiram após o atendimento.

A quarta morte foi registrada na Linha 27, onde policiais da Força Tática do 9º Batalhão localizaram Eduardo Silva Damasceno, de 32 anos. Ele era procurado pela Justiça e suspeito de envolvimento em assaltos a propriedades rurais.

Durante a operação, Eduardo teria reagido ao cerco policial com disparos de arma de fogo contra a equipe. Ele foi atingido, recebeu socorro e morreu após ser encaminhado a uma unidade hospitalar.

Entre os quatro homens mortos nas diferentes ocorrências, Eduardo foi o único identificado nominalmente nas informações divulgadas até o momento.