O TEMPO E A TEMPERATURA: quarta-feira (11) traz pancadas de chuva e variação de nuvens na Região Norte

Por Viviane Bessa

Publicada em 11/11/2026 às 08h00

A previsão do tempo para esta quarta-feira (11) indica instabilidade e variação de nebulosidade na Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Amazonas, o norte do estado registra muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, enquanto o centro e o leste têm muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Na faixa sul e oeste, o dia fica com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Em Manaus, a temperatura mínima é de 25°C e a máxima alcança 33°C.

No Pará, o oeste e o sul do estado apresentam muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, enquanto o centro registra muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. O nordeste paraense e o litoral têm predomínio de poucas nuvens. Na capital, Belém, os termômetros marcam mínima de 24°C e máxima de 35°C.

No Tocantins, o centro, sul e leste do estado contam com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, enquanto o norte apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Em Palmas, a mínima é de 24°C e a máxima atinge 37°C.

Em Roraima, o norte do estado registra muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, e o sul apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Em Boa Vista, a temperatura varia com mínima de 27°C e máxima de 38°C.

Em Rondônia, o leste e o sul do estado têm muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, enquanto o centro e o oeste apresentam muitas nuvens. Em Porto Velho, a mínima registrada é de 24°C e a máxima chega a 37°C.

No Acre, o leste do estado registra poucas nuvens, e o oeste apresenta muitas nuvens. Em Rio Branco, os termômetros indicam mínima de 22°C e máxima de 32°C.

No Amapá, a maior parte do estado tem predomínio de poucas nuvens, com ocorrência de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada no extremo oeste. Em Macapá, a mínima fica em 25°C e a máxima em 35°C.

Avisos meteorológicos

Está em vigor um aviso de tempestade, classificado como perigo potencial, válido até 23h59 desta quarta-feira (11). A área de abrangência inclui:

Rondônia: Leste Rondoniense;

Tocantins: Ocidental do Tocantins.

A previsão aponta chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos.

O QUE É GRANIZO?

Precipitação originada de nuvens convectivas, sobretudo cumulonimbus, que atinge o solo em forma de esferas ou fragmentos irregulares de gelo. Quando o diâmetro das partículas é ≥ 5 mm, classificam-se como granizo; partículas menores são classificadas como granizo miúdo e/ou neve granulada (graupel). Em boletins METAR, utiliza-se ‘GR’ para granizo e ‘GS’ para granizo miúdo/neve granulada. Unidades isoladas são chamadas de ‘pedras de granizo’.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).