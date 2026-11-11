Rogério trabalha por maioria na Alero; Patrícia e Ludmila ganham força no novo governo; e Luís Fernando volta ao comando da Sefin

Por Sérgio Pires

Publicada em 11/11/2026 às 08h35

A COVID AINDA ESTÁ ENTRE NÓS, SEM SER MORTAL, MAS PREOCUPA SIM: EM PORTO VELHO TEM PERTO DE 50 NOVOS CASOS

Em 31 de dezembro de 2019, quando se começava a festejar a chegada de um novo ano em centenas de países, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Era ali que nascia uma das maiores epidemias dos últimos séculos.

Meses depois, se registrava o primeiro caso confirmado da doença no Brasil. Foi em São Paulo, em 26 de fevereiro de 2020: um homem de 61 anos, que havia viajado para a Itália e estava em atendimento desde o dia 24 no Hospital Israelita Albert Einstein, morreu em alguns dias. Começava aí a dramática doença que matou mais de 700 mil brasileiros e outros quase 15 milhões mundo afora, em pouco mais de dois anos.

Ela ainda está entre nós? A resposta é sim. É perigosa como o foi entre 2021 e 2023? A resposta é não. A Covid 19 já atingiu, neste ano, um número próximo a meia centena de pessoas só em Porto Velho. A Secretaria de Saúde, a Semusa, da Prefeitura, confirma os registros, mas explica: todos os casos foram leves, não exigiram hospitalização e, claro, nenhum óbito foi registrado.

A terrível epidemia que atingiu o Planeta, deixou nada menos do que 716 mil mortos no Brasil; 7.172 em Rondônia, a maioria, 1.708 casos fatais, ocorreram em Porto Velho. Com a vacinação em massa, o vírus foi perdendo seu poder de destruição do organismo humano, mas continua existindo. No país inteiro, no ano passado, foram registradas ainda 18 mortes pela Covid, duas delas em Porto Velho.

Como em várias partes do mundo e em todo o nosso país, a epidemia de Covid 19, até hoje mote de discussões científicas e políticas, parou a produção, trancou milhões de pessoas em casa e, mesmo assim, matou entre 14 milhões e meio e 15 milhões de pessoas, bem mais que os aproximadamente 11 milhões de soldados mortos na Primeira Guerra Mundial.

Na estratégia de cuidado com a saúde pública, a Semusa orienta a população a manter a vacinação contra a covid-19 atualizada, conforme as recomendações do Ministério da Saúde, para cada faixa etária e grupo indicado.

O porto-velhense pode procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para verificar a situação vacinal e receber orientações sobre as doses recomendadas. Em situações de falta de ar, piora importante dos sintomas ou outros sinais de gravidade, a população deve buscar atendimento imediato em uma unidade de urgência.

O vírus perdeu sua letalidade, mas ainda está entre nós. Portanto, todo o cuidado é pouco!

REDANO COMEÇA GOVERNO INTERINO E DEPUTADOS VÃO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DA UNALE

A posse oficial foi na segunda, mas apenas na terça-feira o governador interino Alex Redano assumiu mesmo suas funções no Palácio Rio Madeira/CPA. A viagem do governador Marcos Rocha à Turquia, para participar da edição deste ano da COP, a de número 31, colocou o presidente da Assembleia no comando do Estado, durante pelo menos onze dias.

Durante o período em que estiver ocupando o cargo Executivo, a presidência da Assembleia Legislativa será ocupada pelo vice-presidente Laerte Gomes. O deputado pela segunda vez com maior votação no Estado (foi reeleito com mais de 32 mil votos) já ocupou a presidência da casa, como titular.

Laerte iria comandar uma sessão ordinária nesta terça, mas ela foi suspensa porque vários deputados viajaram para participar da reunião da Unale. Nesta quinta e até o sábado, dias 11 a 13. O evento terá como tema “O Parlamento do Futuro”, ocorrerá no Hotel Royal Tulio, quando representantes dos legislativos estaduais vão discutir propostas visando a modernização e aprimoramento de processos no âmbito do segmento.

Enquanto Redano comanda o governo, de forma interina, os bastidores da Assembleia fervem, com a futura escolha do Presidente e da Mesa Diretora. O governador eleito, segundo o colunista Herbert Lins, está trabalhando para ter uma maioria de pelo menos 14 votos garantidos para a decisão. No PL, os dois nomes mais cotados são os de Jean Mendonça e Alan Queiroz. Redano é outro nome forte para mais um mandato.

MARCOS ROCHA CONTINUA TROCANDO SECRETÁRIOS E MARCOS ROGÉRIO NÃO FALA SOBRE SUA FUTURA EQUIPE

Na reta final de governo, ainda acontecem mudanças importantes no primeiro escalão do governo. Na Secretaria de Educação, saiu Massud Jorge Badra (até agora não se sabe os motivos) e assumiu Alisson Maia de Souza, o policial militar, também graduado em Ciências Econômicas pela Unir e escolhido a dedo pelo governador Marcos Rocha.

Muda também outra Secretaria das mais importantes, a de Finanças. Sai o atual secretário Franco Ono, que assumiu o posto durante a campanha eleitoral, enquanto Luís Fernando Pereira concorria ao Senado, Terminada a eleição, Luís Fernando volta ao comando da Sefin. Decreto neste sentido foi assinado por Marcos Rocha antes de viajar à Turquia. Luís Fernando sempre foi muito elogiado por sua atuação à frente das finanças estaduais.

Enquanto isso, o governador eleito Marcos Rogério mantém total segredo sobre a formação da sua equipe, principalmente do primeiro escalão, que começa a comandar o Estado a partir de seis de janeiro. Vários nomes que têm sido citados aqui e ali, nunca foram confirmados pelo futuro governador.

Pode-se apostar em pelo menos duas mulheres no primeiro escalão da futura administração estadual: a primeira-dama, Patrícia Rigotti e a jornalista Ludmila Tavares. Outros nomes muito próximos a Rogério têm sido citados com insistência. Ele ainda não decidiu quando irá anunciar, oficialmente, quem comporá seu time principal.

AVANTE E PDT SE UNEM AO SOLIDARIEDADE E PRD PARA PASSAR PELA CLÁUSULA DE BARREIRA E CONSEGUIREM BENEFÍCIOS DA LEI ELEITORAL

Dois partidos que não atingiram a cláusula de barreira na última eleição (Avante e PDT) estão tentando se unir a uma Federação que inclui o Solidariedade, nascido da Força Sindical, movimento político vindo do sindicalismo desligado do PT e da esquerda mais radical e o PRD. A criação da nova frente política depende ainda de uma decisão final dos tribunais superiores do país.

Segundo Jair Montes, presidente regional do Avante, já existe parecer favorável para a criação da nova Federação. Se oficializada, ela representará um importante avanço tanto para o PDT quanto para o próprio Avante. Como ambos não atingiram a cláusula de barreira, unidos ambos voltariam a ter direito aos recursos do Fundo Partidário e do Horário Eleitoral Gratuito, excluídos que foram na última eleição, pela atual Lei Eleitoral.

Na eleição deste ano, o Avante teve apenas 1,59 por cento de votos para a Câmara Federal, quando o mínimo deveria ser de 2,5 por cento em termos nacionais ou 1,5 em pelo menos nove Estados.

O PDT, liderado em Rondônia pelo ex-senador Acir Gurgacz, em nível nacional também ficou distante da cláusula de barreira, embora tenha conseguido um percentual pouco acima do Avante: 1,64 por cento.

O PDT ficou abaixo dos dois critérios: não chegou aos 2,5 por cento em termos nacionais nem ao mínimo estadual em nove unidades da Federação. Elegeu menos de 13 deputados, distribuídos por cinco estados.

A decisão da Justiça deve sair nos próximos dias.

CHINA É O MAIOR COMPRADOR DOS PRODUTOS RONDONIENSES. DE 3 BILHÕES DE DÓLARES VENDIDOS, 1 BI FORAM PARA OS CHINESES

Só no mês de outubro deste ano, as exportações brasileiras para os Estados Unidos deram um salto de 87 por cento em relação ao mesmo período de 2025, chegando a mais de 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Dos 14 países que compram nossos produtos, 13 deles aumentaram suas importações brasileiras, mas os americanos são ainda nosso maior parceiro comercial, em nível nacional.

Mas não o são em Rondônia. Aqui, dos 3 bilhões de dólares que nosso Estado negociou com o exterior, no ano passado, 1 bilhão foram com os chineses. Isso significa que, de tudo o que exportamos, um quarto vai para o mercado chinês.

Eles compram principalmente soja e carne, mas também produtos minerais. Os americanos também compram, mas seus maiores gastos por aqui são relacionados com a madeira. No ano passado, os produtos rondonienses chegaram a mais de 100 países.

Além da evolução na movimentação financeira e da conquista de novos mercados, outro dado que se destaca é a quantidade de produtos de Rondônia que estão alcançando os consumidores em diversos cantos do mundo. Há pouco mais de 25 anos, nossas vendas ao exterior se resumiam a 60 daquilo que temos para comercializar com o exterior. Este número, em 2025, saltou seis vezes, chegando a 362 produtos.

Nossas principais exportações são carne, soja, milho, madeira, café e minérios, nessa ordem, são nossos maiores produtos de exportação. A carne bovina de qualidade que vendemos para China, Chile e México, principalmente, faturou 1 bi e 460 milhões de dólares. A soja, 1 bilhão. O peixe está entrando na pauta. Principalmente o tambaqui, que tem conquistado novos mercados nos últimos anos.

ENEM, UNIVERSIDADES, PROIBIÇÃO DOS PAIS DECIDIREM SOBRE SEUS FILHOS: O BRASIL ESTÁ TODO DOMINADO?

Tá tudo dominado? A esquerda tomou conta de tudo, principalmente da Educação, que é onde se prepara as gerações para defender a ideologia que ela impõe ao país. Na prova do Enem, do último domingo, se viu, em Rondônia e no país inteiro, uma vergonhosa imposição ideológica. Várias questões deixavam clara a resposta correta. Obviamente quem não concordava com os enunciados, errava.

Entre questões vergonhosa e criminosamente tendenciosas, uma destacava a importância do MST para a produção rural do país. Outra condenava o agronegócio pela fome de milhões de brasileiros. Mais uma valorizava a Lei Rouanet, obrigando o estudante que quisesse ser aprovado na questão a elogiá-la.

São apenas alguns exemplos do que se está se transformando a Educação no Brasil. As universidades não têm mais o pluralismo que havia no passado. Hoje, não apoiar o atual governo; não berrar palavras de ordem; não chamar de fascista (muitos nem sabem o que estão falando) é crime. Qualquer um que não concorde com o ideologia oficial, é tratado como bandido nas universidades brasileiras.

Censurar programas infantis baseados na Bíblia, obrigar os pais a aceitarem na marra que seus filhos frequentem aulas sobre ideologia de gênero; proibir pais de ensinar seus filhos fora da doutrinação oficial, tudo isso passou a ser comum, envolvendo pedidos inacreditáveis do Ministério Público e aval do Judiciário, principalmente nas altas cortes.

Quem acha que este não é o caminho da venezualização madurista, está vivendo no chamado mundo da Lua!

CASOS REGISTRADOS EM AVIÕES PARA PORTO VELHO: UMA MORTE EM PLENO VOO E ROUPAS MOLHADAS DEPOIS DA TURBULÊNCIA

Dois eventos envolvendo voos para Porto Velho foram registrados neste final de semana. Um triste: a morte de uma mulher, registrada logo depois da decolagem. Outro, inacreditável: vários passageiros, depois de um voo com temporais e turbulência, receberam suas malas e quando chegaram em casa descobriram que as roupas nelas estavam molhadas.

O primeiro caso aconteceu num voo da Azul, sábado à noite. Saído de São Paulo, o voo enfrentou fortes temporais e várias turbulências. Quem voa, sabe que, embora seja assustadora, a turbulência pode ser comum em voos que enfrentam tempestades, mesmo a grandes altitudes.

O inédito foi que várias pessoas quando chegaram em suas casas, ao abrirem as malas, descobriram roupas molhadas. Claro que é impossível que tenha entrado água da chuva dentro do avião, mas o que aconteceu? Questionada por jornalistas, a Azul emitiu nota lamentando o episódio.

O outro caso, lamentável, aconteceu no domingo, num voo da Latam que saiu de Brasília para Porto Velho. Pouco depois da decolagem, a idosa Nair Diniz, de 76 anos, começou a passar mal. Atendido de imediato por um médico e uma enfermeira, ambos passageiros, ela teve uma hemorragia e morreu.

O avião sobrevoou a Capital brasileira por cerca de 40 minutos, para gastar combustível, até voltar ao aeroporto JK, até que a vítima fosse retirada da aeronave. Os demais passageiros foram alocados em outros voos para a Capital rondoniense.

PRESIDÊNCIA DO SENADO: MARINHO, DA DIREITA É O PREFERIDO, MAS SÓ ATÉ COMEÇAR A TRADICIONAL TRAIÇÃO NA POLÍTICA

Há uma luz no final do túnel, para a direita brasileira, derrotada fragorosamente nas urnas em 25 de outubro. A esperança chama-se Rogério Marinho. Com 29 votos do PL e pelo menos outros 11 de partidos de direita ou de senadores que vão contrariar decisões partidárias, Marinho estaria, hoje, a um voto de conquistar a maioria e chegar à Presidência da principal Casa do Congresso Nacional.

Os mais otimistas do grupo de Marinho, consideram que ele pode alcançar até 44 votos, contra 37 de Davi Alcolumbre, o governista, aliado ao governo Lula e que controla com mão de ferro as votações que possam ser contrárias ao poder central.

Obviamente que há um longo período de quase três meses. E é o tempo o grande adversário de Marinho. Por que? Ora, a traição é uma obviedade no mundo da política. O poder tem cargos, tem dinheiro, tem nas mãos tudo para convencer senadores, mesmo os de direita, a trocar de lado.

Enquanto isso, os dois grupos que lutam pelo comando do Senado estão em plena campanha. No PL de Rondônia, através dos seus três membros que estarão na próxima legislatura (Jaime Bagattoli, com mais quatro anos de mandato; Fernando Máximo e Bruno Scheid) certamente não haverá traições. Mas em relação a representantes de outras regiões, não se pode dizer o mesmo!

A eleição de 1º de fevereiro de 2027 vai deixar claro se a fidelidade dos eleitos pela direita (incluindo aqueles que têm o rabo preso no STF) será mantida ou se vai vingar a traição. Agora é esperar.

ENERGISA, CONSIDERADA UMA DAS MELHORES EMPRESAS DO PAÍS PARA SE TRABALHAR, OFERECE EMPREGOS EM CINCO CIDADES

Considerada em pesquisa nacional como uma das melhores empresas para se trabalhar no país, a Energisa Rondônia está abrindo vagas de emprego e estágio em cinco cidades: Porto Velho, Ariquemes, Alto Paraíso, Monte Negro e Chupinguaia.

As vagas contemplam funções técnicas, operacionais e de estágio, com prazos de inscrição que se encerram entre quinta-feira (12 de novembro) e segunda-feira (16), conforme o cargo.

A primeira oportunidade é para Técnico de Alta Tensão, em Porto Velho, até o dia 12. Já os interessados na vaga de Estagiário de Nível Superior, também na capital, têm até sexta-feira (13) para se candidatar. Para o cargo de Eletricista de Distribuição I, com oportunidades em quatro municípios do interior, as inscrições seguem até segunda-feira (16).

Além de remuneração compatível com o mercado e oportunidades de desenvolvimento profissional, a Energisa oferece aos colaboradores um pacote de benefícios que inclui planos de saúde e odontológico para o profissional e sua família, seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale-alimentação e/ou refeição, auxílio-creche e programas de qualidade de vida.

Os requisitos, as atividades e as etapas de seleção estão disponíveis nos links de cada vaga. Para participar, o candidato deve acessar o anúncio da oportunidade desejada e concluir a inscrição dentro do prazo indicado. As inscrições são gratuitas.

PERGUNTINHA

Você acha que com a nova lei da segurança pública, onde o governo federal concentrará todas as ações, vai mesmo haver combate feroz às facções criminosas; vão diminuir a violência e os crimes; nada vai mudar ou, ainda, tudo pode até piorar?