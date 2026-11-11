Pimenta Bueno realiza 13 Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Por ASSESSORIA

Publicada em 11/11/2026 às 08h38

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICRA), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST) e com o apoio da Prefeitura de Pimenta Bueno, realiza nesta terça-feira (10) a 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.



O encontro reúne representantes de instituições, profissionais da rede de proteção, sociedade civil, crianças e adolescentes para discutir os desafios e construir propostas voltadas à garantia dos direitos da infância e da adolescência.



A programação conta com a palestra “Democracia Participativa”, ministrada pela Dra. Caroline Araújo, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONEDCA), além de apresentações culturais, incluindo a participação de representantes dos povos indígenas.



Com o tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”, a conferência busca ampliar o diálogo entre o poder público e a sociedade, contribuindo para a construção de propostas e o fortalecimento das políticas públicas e da rede de proteção no município.