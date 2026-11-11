Enfermeiros da Atenção Primária à Saúde e Agentes Comunitários de Saúde participaram de uma capacitação

Por Assessoria

Publicada em 11/11/2026 às 08h48

Na última terça-feira (10), enfermeiros da Atenção Primária à Saúde e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) participaram de uma capacitação sobre dois temas da saúde pública.

O primeiro foi o enfrentamento das arboviroses, com orientações sobre dengue, chikungunya, zika e outras doenças do grupo. A formação reforçou a prevenção, a identificação de sinais e sintomas e a atuação das equipes de saúde.

O segundo foi o NutriSUS, estratégia do Ministério da Saúde de suplementação de micronutrientes que será disponibilizada pelo município. A iniciativa fortalece a prevenção e o combate às deficiências nutricionais, especialmente na infância.

A capacitação teve a participação de Adalberto, diretor da Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde, e de Andressa, nutricionista, que repassaram orientações técnicas sobre os temas.

A educação permanente fortalece a Atenção Primária e contribui para qualificar a assistência oferecida à população.