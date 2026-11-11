Breno e Paroca enfrentam cassação da chapa; Laerte freia gastos na Assembleia; e governador eleito busca apoio do TCE para conter contratos

Por Herbert Lins

Publicada em 11/11/2026 às 08h50

Prof. Herbert Lins – MTE 1143

A bolha do poder: o perigo de blindar políticos da realidade

CARO LEITOR, nem toda crítica ao político é ataque, mas tem assessor que ainda não aprendeu a distinguir uma coisa da outra. Basta um cidadão cobrar uma promessa não cumprida para a assessoria entrar em campo, enxergando conspiração onde pode existir apenas insatisfação legítima. É preciso separar cobrança de ofensa, questionamento de ameaça e crítica de desinformação. Colocar tudo no mesmo balaio é receita para produzir crises desnecessárias e alimentar a arrogância de quem deveria prestar contas. O assessor que transforma todo crítico em inimigo presta um desserviço ao representante político. Afinal, blindar o político da realidade não é estratégia de comunicação, é fabricar uma bolha de ilusões. Na política, quem não suporta ouvir críticas dificilmente terá capacidade de corrigir os próprios erros. E, convenhamos, bajulação não ganha eleição nem resolve problema de gestão.

Problema

Como observa a marqueteira Gisele Meter, o problema pode começar no gabinete: quando toda manifestação negativa é tratada como ataque, a equipe deixa de ouvir reclamações que revelam falhas reais. Assim, cobranças legítimas acabam ignoradas.

Destaca

Gisele Meter destaca que, antes de responder, o assessor deve interpretar: quem critica e o que está sendo questionado? Há fundamento? É um caso isolado ou mais pessoas relatam o problema? Essas respostas ajudam a separar ruído de informação.

Crítica

Para Gisele Meter, nem toda crítica exige resposta pública. Algumas pedem esclarecimento; outras devem chegar à equipe responsável. Há casos de correção; outros pedem mero acompanhamento. Silêncio estratégico não pode ser omissão deliberada.

Bolha

Na política, ouvir também é trabalhar. Gabinete que transforma cobrança em afronta perde a chance de corrigir erros e se distancia da realidade. Assessor competente não alimenta a bolha do chefe: apura e leva-lhe o que precisa enfrentar.

Alvo

Marcos Rogério (PL), senador e governador eleito, repete o discurso de fazer uma Rondônia grande. Nas conversas com a classe política, defende unir forças em torno de um propósito: pensar Rondônia em primeiro lugar. O recado tem alvo certo.

Estilo

Marcos Rogério parece ter assimilado lições do ex-governador Ivo Cassol (sem partido). Mais polido no estilo, buscou o apoio do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para frear contratos e licitações milionárias lançados no apagar das luzes do governo Marcos Rocha (PSD).

Atentos

Na sequência, chamou o Ministério Público para integrar a equipe de transição. Os movimentos têm simbolismo e enviam sinais ao atual governo e à classe política, em especial aos deputados estaduais, atentos a cada gesto do governador eleito.

Decifra

Quem não decifra os gestos da política talvez ignore a lição atribuída a Karl Marx: a história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Em Rondônia, os sinais da transição merecem leitura para além do discurso oficial.

Interinamente

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) assumiu interinamente a presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), após Alex Redano (Republicanos) assumir o governo por onze dias, durante a viagem de Coronel Marcos Rocha (PSD) à COP 31, na Turquia.

Tesouraço

Na interinidade, Laerte Gomes (PSD) promoveu um verdadeiro tesouraço: publicou medidas que suspendem parte dos pagamentos, a abertura de novas licitações e a formalização de novas contratações administrativas no Parlamento estadual. O freio tem prazo determinado no ato.

Suspensão

Entre as medidas está a suspensão dos pagamentos referentes à conversão de férias e licença-prêmio dos servidores em dinheiro, ressalvadas as obrigações legalmente exigíveis. A decisão atinge diretamente o funcionalismo da Casa Legislativa.

Suspende

O ato também suspende autorizações e programações de pagamentos a fornecedores com contratos em vigor. Ficam preservadas, porém, despesas essenciais, como água, energia elétrica, internet e encargos, além dos compromissos indispensáveis da Casa.

Suspensão

Outro ponto é a suspensão de novos processos licitatórios e de contratações administrativas, inclusive por dispensa ou inexigibilidade. Despesas e procedimentos necessários ao cumprimento de decisões judiciais continuam autorizados por determinação legal.

Preservar

Segundo a justificativa, a medida busca preservar o equilíbrio financeiro da Assembleia, organizar a programação dos recursos e racionalizar gastos. Publicado no Diário Oficial de ontem (10), o Ato P nº 051/2026 terá validade até 19 de novembro deste ano.

Cautela

À coluna, Laerte Gomes (PSD) afirmou que a medida é preventiva: como desconhece os processos licitatórios em andamento, prefere suspender os atos. Também recomendou que Alex Redano (Republicanos) adote postura semelhante ao assumir interinamente o governo, por cautela.

Prudência

Alex Redano (Republicanos) disse à coluna que não vê revanchismo na decisão de Laerte Gomes (PSD), mas cautela diante de processos em andamento que o presidente em exercício desconhece. A explicação, segundo ele, é de prudência administrativa, não de disputa política.

Injusto

Falando em revanchismo, servidores e colaboradores que atuam nos espaços de poder não são inimigos da população nem de seus superiores. São trabalhadores que cumprem funções e entregam resultados. Tratá-los como adversários é injusto e contraproducente.

Coerência

Também causa questionamento a ALERO aprovar abono natalino de R$ 10 mil para integrantes do Ministério Público enquanto parte dos deputados resiste a conceder benefício semelhante aos servidores da própria Casa. Coerência também se cobra na gestão.

Avante

Na tarde de ontem (10), a Justiça Eleitoral cassou a chapa de vereadores do Avante, em Porto Velho, por suposta fraude à cota de gênero. Gleici Tatiana e Carla Teles estão no centro da decisão sobre os mandatos dos vereadores Dr. Breno Mendes e Zé Paroca.

Provocou

A defesa aponta que Gleici formalizou renúncia, homologada pela Justiça Eleitoral, enquanto Carla foi condenada, em primeira instância, por apropriação de R$ 36,5 mil do FEFC. O próprio Avante provocou a apuração do uso ilegal dos recursos.

Matemática

A matemática é parte central da controvérsia. Segundo os dados do TSE citados no recurso, o Avante registrou 24 candidaturas: oito mulheres e dezesseis homens. Com o indeferimento do registro de André Ferreira Rocha de Oliveira no DRAP atual, ficaram 23 candidatos.

Fraude

O recurso sustenta que a renúncia de Gleici e a situação de Carla devem ser analisadas individualmente, sem presumir fraude na origem. Com seis mulheres, a chapa poderia registrar até 18 homens, mas lançou apenas 15. Daí a dúvida: onde está a fraude do Avante?

Refazer

Sinceramente, a matemática dessa AIJE merece uma revisão criteriosa. A controvérsia levanta questionamentos sobre os cálculos apresentados e a interpretação jurídica dos registros. Ou houve erro na análise dos números ou os assessores jurídicos precisam refazer a lição de casa.

Reverter

Na minha leitura, a discussão não pode ser resolvida por contas apressadas nem presunções. Dr. Breno Mendes e Zé Paroca, vereadores do Avante, recorrerão da decisão enquanto exercem os mandatos, buscando reverter a cassação na Justiça Eleitoral.

Denunciando

O influencer Russelakis publicou vídeo denunciando supostos gastos de R$ 500 mil da Prefeitura de Guajará-Mirim com a Feira do Empreendedor na Fronteira, prevista para 13 e 14 de novembro, no Bumbódromo. Ele afirma que faltou divulgação e público.

Requerimento

A vereadora Cordélia Santana (PDT) apresentou requerimento cobrando informações da Prefeitura sobre o evento. A iniciativa provocou reações do prefeito Fábio Netinho (PP) e do vice-prefeito Ricardo Maia (Republicanos) nas redes sociais.

Negou

Fábio Netinho (PP) negou que a Prefeitura tenha financiado ou realizado a feira e tratou a polêmica como fake news. Segundo ele, o evento seria promovido pela SEDEC e pelo Instituto Infa – Amazônia Criativa, conforme o processo nº 0005.003206/2026-99. A explicação mudou o rumo da história.

Esclarecer

Resta esclarecer se a iniciativa partiu diretamente do Governo de Rondônia ou se contou com recursos de emenda parlamentar. Já o vice-prefeito Ricardo Maia (Republicanos) convidou a população a comparecer à sede da Prefeitura para conhecer sua versão dos fatos.

Sério

Falando sério, no fim das contas, meio milhão de reais não é troco de feira. Se houve dinheiro público, a sociedade tem o direito de saber quem pagou, quem executou e quem fiscalizou. Na política, transparência não é favor, é obrigação. Afinal, nota fiscal não se substitui por postagem nas redes sociais.