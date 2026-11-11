Prefeitura realiza primeira edição do Cacoal+Acolhedora no distrito de Riozinho

Por assessoria

Publicada em 11/11/2026 às 08h56

A Prefeitura de Cacoal realizou no último sábado, a primeira edição do Cacoal+Acolhedora, iniciativa que reúne serviços de saúde e atividades voltadas ao bem-estar das famílias. A programação começa às 15h, na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, no distrito de Riozinho.

Entre os serviços oferecidos estão atendimento odontológico, coleta de exame preventivo e consultas clínicas para avaliação e renovação de receitas médicas. A programação inclui ainda brincadeiras e pintura de rosto para as crianças.

O distrito de Riozinho foi escolhido para receber a primeira edição do projeto, que tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços e orientações, com atenção especial às mulheres e às crianças.

A iniciativa também deverá contemplar outros bairros do município, aproximando os serviços públicos das comunidades.

Cacoal+Acolhedora — Edição Riozinho

Data: Sábado, 7 de novembro

Horário: A partir das 15h

Local: Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, distrito de Riozinho

Atividades: Atendimentos de saúde, orientações e recreação infantil