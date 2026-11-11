Coluna SIMPI – Simpi/RO faz mais de 1,1 mil atendimentos em outubro e se destaca pela eficiência e alcance nacional

Simpi/RO faz mais de 1,1 mil atendimentos em outubro e se destaca pela eficiência e alcance nacional

Com uma estrutura operacional enxuta, investimento em tecnologia e atendimento personalizado, o Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias de Rondônia (SIMPI) segue demonstrando que é possível oferecer suporte de qualidade aos pequenos empreendedores, mesmo com recursos limitados. Somente no mês de outubro de 2026, a entidade realizou 1.167 atendimentos, alcançando empresários de Rondônia e de diferentes regiões do Brasil. O resultado chama a atenção pela estrutura utilizada para atender essa demanda. Atualmente, o SIMPI conta com apenas três profissionais diretamente responsáveis pelo atendimento operacional, além de uma equipe de suporte formada por advogados, contadores e outros especialistas, que auxiliam na resolução das demandas apresentadas pelos empreendedores. A eficiência desse modelo está diretamente relacionada à organização dos processos e ao investimento em tecnologia. Com sistemas automatizados, equipamentos adequados e uma plataforma de atendimento online, a entidade consegue receber solicitações, acompanhar demandas e oferecer orientações individualizadas, garantindo agilidade e proximidade com os empresários. Diferentemente de ações coletivas, como palestras e cursos, o atendimento individual exige acompanhamento específico, análise das necessidades de cada empreendedor e, muitas vezes, a participação de profissionais especializados. É justamente nesse formato que o SIMPI concentra parte importante de sua atuação, buscando oferecer soluções práticas para os desafios enfrentados pelos MEI’s, Micro e Pequenas Empresas. E embora tenha sua estrutura de atendimento em Rondônia, o trabalho desenvolvido pelo SIMPI alcança empreendedores de diferentes estados brasileiros. Empresários de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais estão entre aqueles que recorrem à entidade para obter informações, esclarecer dúvidas e buscar apoio na condução de seus negócios. Dentro do próprio estado, a tecnologia também tem sido fundamental para aproximar os serviços dos empresários que vivem em municípios menores e distantes dos grandes centros. Por meio dos canais digitais, empreendedores dessas localidades conseguem acessar orientações e atendimentos especializados sem a necessidade de deslocamentos. Essa capacidade de atendimento remoto amplia o alcance da instituição e contribui para reduzir uma das principais dificuldades enfrentadas pelos pequenos negócios: o acesso a informações confiáveis e à orientação técnica necessária para cumprir obrigações, organizar atividades e tomar decisões. Um modelo reconhecido e que pode servir de referência O sistema de atendimento desenvolvido pelo SIMPI já recebeu reconhecimento em 2013, quando a entidade foi premiada pelo trabalho realizado. Mais de uma década depois, o modelo continua em funcionamento, incorporando recursos tecnológicos e ampliando sua capacidade de atender empreendedores de diferentes regiões. A experiência demonstra que a qualidade do atendimento não depende exclusivamente do tamanho da estrutura ou do volume de recursos disponíveis. A organização interna, a qualificação dos profissionais, a utilização de ferramentas digitais e o compromisso com as necessidades dos empresários são fatores fundamentais para ampliar os resultados. Outro aspecto importante é a possibilidade de replicar essa experiência em outras instituições de apoio ao empreendedorismo. O modelo adotado pelo SIMPI mostra como uma estrutura relativamente pequena, quando bem organizada e apoiada por tecnologia, pode atender um número expressivo de pessoas de maneira individualizada. Para a entidade, os resultados de outubro representam mais do que um indicador de produtividade. Cada atendimento corresponde a um empreendedor que procurou orientação, apoio ou uma solução para determinada dificuldade enfrentada em sua atividade empresarial. Ao encerrar outubro com 1.167 atendimentos realizados, o SIMPI reforça seu compromisso com o fortalecimento das micro e pequenas empresas e evidencia a importância de iniciativas que aproximem o suporte técnico da realidade de quem empreende. A experiência construída ao longo dos anos deixa também um legado: um modelo de gestão e atendimento que pode inspirar outras entidades brasileiras a ampliar seus serviços, aproveitar melhor seus recursos e contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento dos pequenos negócios.

Derrota republicana nos EUA e eleição brasileira ampliam incertezas econômicas, avalia Hudson Bessa

Os resultados das eleições nos Estados Unidos e no Brasil podem alterar o ambiente econômico internacional e as expectativas do mercado financeiro. A avaliação é do professor Hudson Bessa, que analisou os desdobramentos políticos dos dois pleitos e o que eles podem causar em investimentos, câmbio e planejamento das empresas. Sobre os Estados Unidos, Bessa lembrou a derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, as chamadas “midterms”, e as dificuldades que o resultado pode trazer ao governo de Donald Trump. Com menos espaço no Congresso, aumentam as incertezas sobre os próximos movimentos do presidente, em especial na política externa e na relação com os democratas. Entre os pontos de atenção, ele mencionou a possibilidade de que conflitos internacionais e tensões políticas internas se intensifiquem. Mudanças na condução do governo norte-americano podem repercutir na economia mundial e deixar os mercados mais instáveis. No Brasil, a análise de Bessa tratou do resultado da eleição presidencial e da reação dos investidores diante das perspectivas para a política econômica. As expectativas do mercado quanto ao resultado não se confirmaram, o que contribuiu para a queda da Bolsa de Valores, a alta do câmbio e o aumento das taxas de juros. O professor chamou atenção ainda para a necessidade de equilíbrio fiscal e de previsibilidade nas decisões econômicas, já que a falta de sinais claros sobre o compromisso com as contas públicas dificulta o planejamento das empresas, encarece o endividamento e compromete as condições para novos investimentos. Para as empresas, a estabilidade econômica depende de um ambiente em que seja possível projetar as operações com mais segurança e tomar decisões de longo prazo, com custos financeiros menores.

Controle de custos e fluxo de caixa ajudam empresas a evitar desequilíbrios financeiros

Controlar os custos e planejar o fluxo de caixa, sem misturar despesas pessoais com as da empresa, são medidas necessárias para manter a organização financeira de um negócio. As orientações são do auditor e perito contador Vitor Stankevicius, que falou de práticas de gestão voltadas a MEIs, Micro e Pequenas Empresas. Stankevicius começou pela necessidade de conhecer o custo individual dos produtos vendidos. Sem esse levantamento, o empresário não consegue calcular com precisão a margem de lucro de cada item nem saber quais produtos dão mais retorno. Conhecer os custos também ajuda a definir preços de venda mais adequados e orienta as decisões comerciais, e quando a empresa trabalha com vários produtos, o acompanhamento item a item mostra quais contribuem mais para o resultado do negócio. Outro ponto foi a separação entre despesas domésticas e empresariais. Stankevicius alerta que gastos pessoais, como as contas de energia e de água e as despesas da família, não podem se confundir com os compromissos financeiros da empresa, porque a mistura dificulta enxergar o lucro real e compromete o controle dos recursos disponíveis. O terceiro ponto foi a organização do fluxo de caixa, sobretudo diante de compromissos com data marcada, como a primeira parcela do 13º salário dos funcionários, prevista para 30 de novembro. Acompanhar entradas e saídas permite prever períodos de falta de recursos e preparar a empresa para cumprir as obrigações. A ferramenta não precisa ser sofisticada, e pode ser uma planilha eletrônica, um sistema simples ou até registros feitos à mão, desde que sejam atualizados e permitam projetar receitas e despesas das semanas e dos meses seguintes. A recomendação é que os empresários comecem a organizar as informações financeiras e aumentem aos poucos o período de acompanhamento. Com previsibilidade sobre os recursos disponíveis, fica mais fácil identificar déficits com antecedência, planejar alternativas e reduzir o risco de comprometer a operação.

Metas de inflação, câmbio flutuante e equilíbrio fiscal influenciam a Selic e os investimentos, diz Otto Nogami

A taxa básica de juros não depende só da inflação, porque o resultado das contas públicas e as expectativas do mercado também pesam nas decisões de política monetária e no caminho da Selic. A análise é do economista Otto Nogami, que tratou da relação entre os principais indicadores macroeconômicos e os efeitos sobre a atividade empresarial.