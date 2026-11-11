PMRO realiza I Curso de Técnico Explosivista Policial com 518 horas de formação especializada

Por Lenilson Guedes

Publicada em 11/11/2026 às 08h40

A Polícia Militar de Rondônia realiza, o I Curso de Técnico Explosivista Policial (CTEP), voltado à formação de profissionais especializados no atendimento a ocorrências envolvendo explosivos. A aula inaugural aconteceu ontem, 10, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral, com a presença do comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Glauber Souto.

Com carga horária de 518 horas-aula, distribuídas em 44 dias consecutivos, o curso prepara policiais para atuar na detecção, localização, remoção e desativação de ameaças explosivas, utilizando equipamentos e técnicas de neutralização de artefatos explosivos (EOD).

A capacitação reúne policiais militares de Rondônia, Espírito Santo, Amazonas, Acre e Roraima, além de integrantes da Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal.

Durante a aula inaugural do I Curso de Técnico Explosivista Policial, o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Glauber Souto, destacou a importância da capacitação e da preparação permanente dos policiais militares para enfrentar ocorrências de alta complexidade envolvendo explosivos.

Em sua fala, ressaltou a participação de profissionais de diferentes estados e instituições, além da contribuição de instrutores especializados, como parte da busca pelo aperfeiçoamento técnico e pela troca de conhecimentos. O comandante enfatizou que a preparação de uma força policial acontece principalmente nos momentos em que não há crises, permitindo que a instituição esteja pronta quando a sociedade mais precisar. Como exemplo, mencionou os acontecimentos de janeiro deste ano, quando a Polícia Militar precisou mobilizar suas forças para enfrentar ações do crime organizado em Rondônia.

Segundo ele, o treinamento contínuo e os investimentos em especialização são fundamentais para preservar a vida dos policiais e da população. Glauber Souto também parabenizou o comando e a equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) pelo trabalho permanente de capacitação e pela busca incessante de novos conhecimentos.

De acordo com ele, a formação conta com instrutores de diversas instituições, entre elas Exército Brasileiro, ABIN, Polícia Federal, Ministério Público de Rondônia, UNIR, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, SAMU e polícias militares de diferentes estados.

A grade curricular inclui ainda conteúdos de blaster, demolições, estruturas colapsadas, cadeia de custódia e atendimento a incidentes com múltiplas vítimas.

Os alunos também terão treinamento especializado em defesa química, biológica, radiológica e nuclear, na Companhia de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército, em Goiânia (GO).

A iniciativa conta com apoio do Ministério da Justiça, por meio da Coordenação-Geral de Operações Integradas (CGOI), que contribui para viabilizar o deslocamento de instrutores de outras instituições.

Além da qualificação técnica, o curso fortalece a integração entre as forças de segurança pública e amplia a capacidade de resposta diante de ocorrências de elevado risco. O coronel PM RR Jobim, que atua no ministério da Justiça foi homenageado.

A formação também contempla a elaboração de pareceres técnicos destinados a subsidiar investigações e procedimentos das instituições do sistema de Justiça, sempre em conformidade com protocolos de segurança e doutrinas nacionais e internacionais.