Limpeza de canal amplia retenção de água e ajuda a prevenir alagamentos em dois bairros

Por Thaís Alves

Publicada em 11/11/2026 às 11h47

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realiza serviços de drenagem e limpeza em diferentes pontos da cidade para reduzir os transtornos provocados pelas chuvas e preparar os bairros para o período chuvoso.

Desta vez, os trabalhos estão concentrados na região das nascentes do Igarapé do Tancredo, no bairro Lagoa, onde as equipes executam a limpeza e a retificação do leito do canal. A intervenção busca melhorar as condições de passagem da água e ampliar a capacidade de armazenamento ao longo do trecho.

Com a conclusão dos serviços, a expectativa é aumentar a capacidade de retenção em mais de 1 milhão de litros de água. A estrutura funcionará como uma espécie de reservatório natural, contribuindo para diminuir o volume de água que segue pelo canal durante as chuvas.

A medida também busca controlar a quantidade de água que chega ao bairro Três Marias, beneficiando diretamente as duas regiões e contribuindo para reduzir os riscos de alagamentos.

Prefeito Léo Moraes destaca ações preventivas para reduzir riscos de alagamentos nos bairros

O prefeito Léo Moraes destacou a importância das intervenções preventivas para melhorar a drenagem e oferecer mais segurança aos moradores.

“Estamos trabalhando para melhorar a drenagem e preparar os bairros para o período chuvoso. Essa intervenção no Igarapé do Tancredo vai ampliar a capacidade de retenção de água e ajudar a reduzir os riscos de alagamentos no Lagoa e no Três Marias. É um trabalho preventivo que precisa continuar avançando para proteger a população”.

Além dos trabalhos no Igarapé do Tancredo, a Prefeitura realiza a limpeza de bocas de lobo e galerias, a instalação de novos bueiros e a manutenção das estruturas existentes. Essas intervenções contribuem para melhorar o escoamento das águas pluviais e evitar o acúmulo nas vias públicas.

A Seinfra também reforça a importância da colaboração dos moradores, que devem evitar o descarte de lixo em canais, bueiros, galerias, ruas e terrenos baldios. O acúmulo de resíduos nesses locais pode obstruir as estruturas de drenagem e dificultar a passagem da água.

A limpeza e a manutenção dos sistemas de drenagem, associadas ao descarte correto dos resíduos, são medidas importantes para reduzir os impactos das chuvas e melhorar as condições de infraestrutura nos bairros.