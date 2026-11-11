Iluminação da área esportiva do Orgulho do Madeira passa por manutenção

Por Carla Maia

Publicada em 11/11/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), está realizando serviços de manutenção na iluminação da área esportiva do residencial Orgulho do Madeira, no bairro Socialista, zona Leste da capital. A intervenção contempla 30 refletores distribuídos entre o campo e a quadra esportiva, além de 28 luminárias de LED na área de passeio, proporcionando melhores condições de visibilidade, segurança e conforto para os moradores.

O trabalho integra as ações permanentes de manutenção da iluminação pública realizadas pela Prefeitura em ruas, avenidas, praças, espaços esportivos e demais áreas de convivência. O objetivo é manter esses locais iluminados e oferecer condições adequadas para que crianças, jovens e famílias possam utilizar os espaços públicos também durante a noite.

O prefeito Léo Moraes destacou que a manutenção desses ambientes é importante para garantir qualidade de vida e oferecer mais segurança aos moradores.

“Estamos trabalhando para manter os espaços públicos bem cuidados e oferecer mais segurança para a população. A iluminação adequada permite que crianças, jovens e famílias aproveitem os ambientes de lazer e esporte também durante a noite. Nosso compromisso é continuar avançando na manutenção e valorização desses espaços em todas as regiões da cidade”, afirmou o prefeito.

TECNOLOGIA PARA COMBATER OS FURTOS DE FIOS

Além dos serviços de manutenção, a Emdur vem adotando soluções técnicas para enfrentar um dos principais problemas da iluminação pública: os furtos de cabos elétricos. Essas ocorrências comprometem o funcionamento da rede, deixam espaços sem iluminação e obrigam as equipes a refazer serviços já executados, gerando prejuízos aos cofres públicos.

Para reduzir essas ocorrências, a empresa desenvolve estratégias de proteção de acordo com as características de cada local. Entre as medidas estão a instalação de cabeamentos em pontos mais elevados, estruturas subterrâneas mais profundas e reforços de concreto que dificultam o acesso à fiação.

Um exemplo é a avenida Guaporé, onde a Prefeitura implantou um sistema de proteção com cabeamento subterrâneo e bases reforçadas de concreto.

A solução já demonstrou sua eficiência ao impedir o acesso aos fios durante uma tentativa de vandalismo, evitando novos danos à estrutura protegida.

Mesmo diante dos desafios provocados pelas ações criminosas, a Emdur mantém equipes mobilizadas em diferentes regiões da capital, atuando na recuperação de pontos sem iluminação e na proteção das estruturas existentes.

POPULAÇÃO TAMBÉM PODE CONTRIBUIR

A participação dos moradores é importante para identificar locais que necessitam de manutenção e facilitar o encaminhamento das solicitações às equipes responsáveis.

Ao encontrar uma lâmpada apagada, um refletor com defeito ou qualquer outro problema na iluminação pública, o cidadão pode solicitar atendimento pelo WhatsApp (69) 99224-0676 ou pelo aplicativo PVH+.

Para facilitar a localização do problema, é importante informar o endereço completo e, sempre que possível, encaminhar uma fotografia do local que precisa de manutenção.

A Prefeitura de Porto Velho reforça que a manutenção da iluminação pública é um trabalho contínuo e que a colaboração dos moradores, tanto na comunicação de problemas quanto na preservação dos equipamentos, contribui para manter os espaços públicos iluminados, seguros e adequados à convivência da população.