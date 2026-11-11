Ezequiel Neiva amplia investimentos e fortalece trabalho dos agricultores de Machadinho do Oeste

Por Alexandre Almeida

Publicada em 11/11/2026 às 10h15

Associação do Grupo União de Produtores (Assogrupor) recebeu na última terça-feira (10) um novo trator agrícola para fortalecer as atividades dos produtores rurais da LJ-03 em Machadinho do Oeste. Adquirido pelo valor de R$ 324.500,00, o equipamento foi viabilizado por meio de emenda de comissão paga, destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL). A ação conta com o apoio dos vereadores João Carlos e Reginaldo Batista, além dos colaboradores Abrahãozinho e Celso Coelho.



O novo trator representa um reforço para a mecanização das atividades agrícolas, oferecendo melhores condições de trabalho aos associados e contribuindo para o aumento da capacidade produtiva. Com o equipamento, os agricultores terão mais suporte para preparar o solo, desenvolver suas lavouras e fortalecer a produção rural no município.

Este é o segundo equipamento disponibilizado por meio das ações do deputado Ezequiel Neiva para atender a Assogrupor. Anteriormente, a associação já havia recebido uma grade aradora, ampliando a estrutura disponível para os trabalhos no campo.

O presidente da associação, Roberto Carvalho, destacou a importância do cumprimento do compromisso assumido pelo parlamentar e a satisfação dos produtores com a chegada do equipamento. “Esse é um implemento que o deputado já tinha disponibilizado para nós. Foi um pouco demorado, mas o que ele prometeu, ele cumpriu. É uma satisfação para nós, e está aí a prova de que o trator já está aqui”, destacou.

Roberto também ressaltou que a parceria com o deputado tem proporcionado benefícios concretos para os agricultores associados e manifestou o interesse em dar continuidade à busca por novos investimentos. “Temos tido uma experiência com ele nos ajudando aqui como deputado e, graças a Deus, aquilo que ele prometeu tem cumprido. Agradeço ao deputado e vamos estar juntos com o Wiveslando Neiva futuramente para buscar mais implementos para nossa associação, para que os nossos produtores possam ter um bom desempenho na agricultura e na lavoura”, frisou.

Para Ezequiel Neiva, a chegada do trator representa mais uma etapa do trabalho desenvolvido para fortalecer a produção agrícola em Machadinho do Oeste. O parlamentar destacou que os investimentos destinados às associações rurais têm como objetivo proporcionar melhores condições de trabalho aos agricultores e ampliar as oportunidades de crescimento no campo.

Novo trator agrícola chegou na associação para ampliar a estrutura de atendimento aos agricultores da região (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

“Tenho um compromisso muito grande com os produtores rurais de Rondônia. Sei das dificuldades enfrentadas por quem trabalha na agricultura e entendo que garantir maquinário e implementos é fundamental para melhorar as condições de produção. Esse trator chega para fortalecer a Assogrupor, ajudar os agricultores no preparo da terra e contribuir diretamente para o desenvolvimento da agricultura em Machadinho do Oeste”, afirmou.

O deputado também ressaltou a importância de continuar destinando recursos para a agricultura familiar, reconhecendo o papel das famílias que vivem e trabalham no campo. “Nosso trabalho é olhar para quem produz e criar condições para que essas famílias possam continuar trabalhando, aumentando sua produção e garantindo renda. Cada equipamento que conseguimos levar para uma associação representa mais estrutura, mais oportunidades e um passo importante para assegurar um futuro melhor às famílias que dependem da agricultura. Vamos continuar trabalhando para que os benefícios cheguem a quem realmente precisa”, acrescentou Ezequiel Neiva.

O deputado estadual eleito Wiveslando Neiva (PL) também destacou a importância dos investimentos destinados pelo parlamentar e reafirmou o compromisso com o fortalecimento do setor produtivo rural. “Quero reconhecer o trabalho que o deputado Ezequiel Neiva vem desenvolvendo em favor dos produtores rurais. A mecanização é fundamental para melhorar o desempenho das atividades agrícolas, reduzir as dificuldades enfrentadas pelos agricultores e ampliar a capacidade de produção. Vamos trabalhar para dar continuidade a esse compromisso, buscando novos equipamentos e investimentos que fortaleçam as associações, gerem oportunidades e garantam emprego e renda no campo”, pontuou.

A entrega oficial do trator deverá ser marcada para os próximos dias, em um encontro do deputado estadual Ezequiel Neiva com os produtores rurais associados à Assogrupor.