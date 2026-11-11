Bruna Griphao eleva a temperatura ao postar fotos de lingerie

Por IG

Publicada em 11/11/2026 às 10h28

Bruna Griphao, 27 anos, movimentou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (9) ao compartilhar novas fotos usando lingerie. Nos registros, a atriz aparece com um conjunto de calcinha e sutiã vinho, combinado com meias felpudas da mesma cor. O ensaio também destacou o bronzeado da artista.

A publicação chamou a atenção dos fãs e de amigos famosos. Maisa reagiu às imagens com emojis de carinhas apaixonadas, enquanto outros seguidores aproveitaram o espaço dos comentários para elogiar a atriz.

Entre as mensagens, uma internauta escreveu: “O corpo”, acompanhada de emojis de rosto babando, palmas e coração. Outra comentou: “Afff que perfeição”. Já uma terceira seguidora declarou: “Tá um escândalo, amor”.

Bruna Griphao se prepara para o Carnaval 2027

Além de compartilhar registros da rotina e de trabalhos, Bruna também está dedicada à preparação para o Carnaval do próximo ano. A atriz é musa do Acadêmicos do Salgueiro e tem frequentado os ensaios da escola de samba carioca.

Na última quinta-feira (5), ela esteve no primeiro ensaio de rua da agremiação para o Carnaval 2027, ao lado de outras famosas, como Viviane Araújo, rainha de bateria, e a cantora Rebecca. O evento marcou mais uma etapa dos preparativos para o desfile na Marquês de Sapucaí.

Para o próximo Carnaval, o Salgueiro levará à avenida o enredo “Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História”. A escola será a terceira a desfilar na segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027.

No mês passado, Bruna Griphao também chamou a atenção ao compartilhar o resultado de sua drenagem linfática. Em sua rede social, a atriz posou com um biquíni de poás, a famosa estampa "polka dots", e comemorou o feito com um emoji de coração. "Drenadah", brinca.

Sucesso em Jogada de Risco

No ar em Jogada de Risco, do Globoplay, a atriz comentou sobre a construção de sua personagem, Daniele, uma garota de programa sensual que se envolve com jogadores de futebol para conseguir o que deseja.

A Daniele tem uma confiança na sensualidade dela, no poder que ela tem, e em toda essa beleza, nessa vontade de viver. Ao mesmo em que ela navega em um ambiente extremamente machista, e tem uma bússula moral meio questionável.Bruna Griphao, atriz e modelo.

"Ela tem tudo isso e também é uma jovem que leva isso tudo com muita leveza, e não em um lugar de submissão, mas em um lugar de domar esses caras. Ela sabe muito bem o que ela quer", disse ela ao gshow.