Paolla Oliveira surge com look brilhante em ensaio da Imperatriz

Por IG

Publicada em 11/11/2026 às 10h41

Paolla Oliveira, de 44 anos, surgiu deslumbrante neste domingo (8) durante o primeiro ensaio de rua como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense. Para a sua estreia, ela elegeu um look brilhante, que destacou toda a sua majestade.

O figurino formando um collant dourado repleto de fios de pedrarias e uma coroa imponente foi complementado com acessórios minimalistas, um leque de plumas e um par de sandálias douradas de saltos altíssimos. A atriz compartilhou fotos da produção em seu perfil oficial no Instagram e avisou:"Bora começar a fazer as ruas de Ramos tremer".

Nos comentários da publicação, Paolla recebeu uma chuva de elogios de fãs da agremiação carioca."Espetacular, um monumento", escreveu um. "O verdadeiro ouro do Brasil", declarou outro. "Mão na cintura, pose de beldade, no coração a bondade, no sorriso a lealdade, o brilho no olhar, a felicidade!", disse um terceiro internauta.

Posteriormente, Paolla publicou um vídeo em que aparece mostrando todo o seu samba no pé e interagindo com os moradores do bairro de Ramos, no Rio de Janeiro. À frente da bateria, a atriz cruzou as ruas da comunidade e encantou o público. "Primeiro ensaio de rua", escreveu Paolla na legenda da publicação.

Paolla Oliveira usa look brilhante no primeiro ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense. Foto: Reprodução/Instagram

Após um ano afastada, Paolla Oliveira retorna ao Carnaval em 2027

Paolla Oliveira, que se consolidou como uma das rainhas de bateria mais aclamadas do Brasil, anunciou no final de setembro, o seu retorno ao Carnaval em 2027. Pouco mais de um ano depois de ter deixado o posto na Grande Rio, a famosa retorna ao evento, desta vez, à frente dos ritmistas da Imperatriz Leopoldinense.

"O Carnaval vive em mim, vocês sabem. E a vida tem essa beleza do inesperado, onde a gente percebe que pode ainda ter muita coisa bonita para viver, sem nunca perder de vista tudo o que já foi vivido", disse a atriz à imprensa na ocasião.

"Estou dividindo isso com vocês com o coração transbordando. Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele", escreveu a atriz na postagem em que contou a novidade.

Vale destacar que Paolla Oliveira, tem uma longa história com o Carnaval. A atriz foi Rainha de Bateria da Grande Rio por sete anos: de 2009 a 2010 e, posteriormente, entre 2020 e 2025.

Com o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", criado pelo carnavalesco Leandro Vieira, a Imperatriz será a quarta escola a desfilar no Sambódromo Marquês de Sapucaí. A apresentação, que está prevista para o dia 8 de fevereiro, fechará a segunda-feira de Carnaval.