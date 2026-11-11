Inscrições para concursos da Saúde e Educação de Porto Velho encerram nesta quarta-feira (11)

Por Jhon Silva

Publicada em 11/11/2026 às 10h45

Os candidatos interessados em participar dos concursos públicos da Prefeitura de Porto Velho têm até as 16h desta quarta-feira (11), no horário de Rondônia, para realizar a inscrição. As seleções das secretarias municipais de Saúde (Semusa) e Educação (Semed) oferecem, juntas, 2.678 oportunidades, entre vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, para diferentes níveis de escolaridade.

Os concursos são organizados pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

VAGAS NA SAÚDE E EDUCAÇÃO

Na Saúde, são 2.248 oportunidades para cargos como agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, odontólogo, farmacêutico e outras funções. Os salários variam de R$1.287,57 a R$9.828,19, conforme o cargo e a jornada de trabalho.

Léo Moraes reforça que concursos ampliam oportunidades e fortalecem os serviços municipais

Já na Educação, são 430 oportunidades, sendo 165 vagas imediatas e 265 para cadastro de reserva. As funções incluem agente de secretaria escolar, professor nível II e especialistas em educação. As remunerações variam de R$1.820,78 a R$3.847,97.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que os concursos representam uma oportunidade para novos profissionais e contribuem para o fortalecimento dos serviços municipais.

“Queremos uma Prefeitura cada vez mais preparada para atender nossa população. Esses concursos representam oportunidades para quem sonha em construir uma carreira no serviço público e também fazem parte do nosso compromisso de fortalecer a saúde e a educação. Por isso, reforçamos o convite para que os interessados aproveitem o prazo e participem”, afirmou o prefeito.

As seleções contemplam diferentes áreas de atuação, permitindo que candidatos com formações variadas concorram às oportunidades disponíveis. Para participar, é necessário observar os requisitos de cada cargo e os procedimentos previstos nos editais.

O secretário adjunto da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Antônio Figueiredo, reforçou a importância de os candidatos observarem o prazo final.

“Estamos chegando ao último dia de inscrições e é fundamental que os interessados não deixem para a última hora. São oportunidades importantes para quem deseja ingressar no serviço público municipal. Orientamos que todos confiram os requisitos dos editais, preencham corretamente seus dados e concluam a inscrição dentro do prazo estabelecido”.

A atenção ao preenchimento das informações e aos prazos estabelecidos pela banca organizadora é fundamental para evitar problemas durante a inscrição, especialmente neste último dia.

COMO SE INSCREVER

Para participar, o candidato deve acessar o site www.ibgpconcursos.com.br, selecionar o concurso desejado, consultar o edital e preencher o formulário eletrônico. Após o cadastro, é necessário gerar o documento de pagamento e observar as condições e os prazos previstos pela banca organizadora.

No concurso da Saúde, as taxas variam de R$90 a R$140, conforme a escolaridade. As provas objetivas estão previstas para 13 de dezembro. Na Educação, as provas estão programadas para 6 de dezembro.

ÚLTIMO DIA

A Prefeitura de Porto Velho reforça que o prazo previsto para as inscrições termina às 16h desta quarta-feira (11), no horário local. Os interessados devem concluir o procedimento dentro do período estabelecido e acompanhar os comunicados oficiais da banca organizadora.

Concurso Semed: https://novo.ibgpconcursos.com.br/concurso.jsp?cod=783#

Concurso Semusa: https://novo.ibgpconcursos.com.br/concurso.jsp?cod=790#