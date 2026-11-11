Alessandra Ambrósio posa de biquíni e ganha elogios:

Por IG

Publicada em 11/11/2026 às 10h25

Alessandra Ambrósio está vivendo uma fase especial em seu relacionamento com Buck Palmer. Em agosto deste ano, a modelo anunciou que foi pedida em casamento pelo designer de joias após quase dois anos de relacionamento.

Alessandra usou as redes sociais para contar a novidade aos fãs. No registro, Palmer aparece ajoelhado na areia de uma praia, no centro de uma decoração em formato de coração feita com flores tropicais vermelhas. Vídeos gravados por drone mostram o casal abraçado, além de revelarem tatuagens combinando de coração nos pulsos. "Eu escolheria você nesta vida e em todas as outras. Um brinde ao para sempre, meu amor", declarou a modelo na legenda da publicação.

Carreira

Alessandra Ambrósio é uma das modelos brasileiras de maior sucesso atualmente. Ao longo de 30 anos de carreira, conquistou destaque no mercado internacional e passou a integrar o grupo de modelos brasileiras mais conhecidas mundialmente. O interesse pela profissão apareceu ainda na infância, quando começou a dar os primeiros passos em direção ao universo da moda.

A projeção da carreira de Alessandra ganhou força após participar do concurso Look Of The Year, que impulsionou novas oportunidades profissionais. Desde então, a gaúcha acumulou trabalhos importantes e estampou capas de publicações relevantes ao redor do mundo.

Ela estreou na icônica passarela do Victoria's Secret Fashion Show em maio de 2000, quando tinha apenas 19 anos. Em 2004, ela entrou para a história da marca ao se tornar além de uma Angel - título dado às principais modelos contratadas da grife -, a primeira embaixadora da Victoria's Secret Pink, linha destinada ao público jovem.

A modelo aposentou as asas em 2017, no entanto, ainda mantém relação com a marca de lingeries e já participou de desfiles em anos posteriores, incluindo a edição de 2026.