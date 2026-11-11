Deputado Jean Mendonça reivindica ao DER melhorias na RO 492

Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 11/11/2026 às 10h02

Vereadores de São Felipe do Oeste e Parecis estiveram solicitando apoio para o deputado Jean Mendonça (PL), para que gestionasse junto a direção do Departamento de Estradas de Rodagem-DER, melhorias às margens da RO 492. A indicação foi encaminhada à direção da autarquia do governo do estado.



No contato mantido com o deputado Jean Mendonça, os vereadores alegaram que as margens da rodovia estão carentes de limpeza e roçada no trecho ligando São Felipe do Oeste a Parecis com cerca de 40 km.



A assessoria do parlamentar Jean Mendonça encaminhou à direção do DER indicação reivindicando as melhorias, que visam melhorar a segurança e as condições de circulação pelo trecho, por onde são transportadas a produção agropecuária da região, carros de passeio, motocicletas. A manutenção e controle com limpeza do acostamento, melhorias das placas de sinalização ampliando e melhorando o campo de visão são garantias de segurança para os usuários da movimentada rodovia.



A solicitação de apoio do deputado Jean Mendonça atende reivindicações dos vereadores de Parecis Sérgio (Serjão) Leão Araújo-PP, e Alesson Amaral-PL, de Parecis, e de São Felipe do Oeste, e Edmar (da P10) Rosa-PL, Neto Bertacco (Pode).